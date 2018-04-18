Ажар Каджибекова назначена на новую должность

Источник: Tengrinews

Ажар Каджибекова родилась в 1978 году в Алматинской области. В 2000 году окончила Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, в 2005 году — Казахский национальный аграрный университет. По специальности — учитель биологии, агроном. Трудовую деятельность начала в 2000 году.

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С 2000 по 2006 годы работала учителем биологии, занимала различные должности в Алматинском областном территориальным управлении министерства сельского хозяйства.

В 2006—2012 годы работала в департаменте фитосанитарной безопасности, Комитете государственной инспекции.

С 2012 по 2014 годы занимала руководящие должности в управлении фитосанитарной безопасности, департаменте производства и переработки растениеводческой продукции и фитосанитарной безопасности.

В 2014—2017 годы — директор департамента научного и кадрового обеспечения министерства сельского хозяйства, директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции.