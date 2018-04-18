Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В обход доллара: российские и китайские компании готовят отказ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Двухлетняя дочь Игоря Николаева растет копией отца
Известный фигурист решил продать свою квартиру
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Краснодар» обратился в Апелляционный комитет по «делу Смолова»
Роман Павлюченко может летом завершить карьеру
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
Алену Свиридову в Японии укусил олень
Путин с нагим торсом и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
Российские «Терминаторы» пугают запад
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
20:30 (мск), источник: Tengrinews

Ажар Каджибекова назначена на новую должность

Министр сельского хозяйства Казахстана Умирзак Шукеев назначил Каджибекову Ажар Елемесовну на должность председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства. Об этом сообщает портал Primeminister.kz.

Источник: Tengrinews

Ажар Каджибекова родилась в 1978 году в Алматинской области. В 2000 году окончила Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, в 2005 году — Казахский национальный аграрный университет. По специальности — учитель биологии, агроном. Трудовую деятельность начала в 2000 году.

Читайте также
Алия Есмуканова стала заместителем главы Bank RBK

С 2000 по 2006 годы работала учителем биологии, занимала различные должности в Алматинском областном территориальным управлении министерства сельского хозяйства.

В 2006—2012 годы работала в департаменте фитосанитарной безопасности, Комитете государственной инспекции.

С 2012 по 2014 годы занимала руководящие должности в управлении фитосанитарной безопасности, департаменте производства и переработки растениеводческой продукции и фитосанитарной безопасности.

В 2014—2017 годы — директор департамента научного и кадрового обеспечения министерства сельского хозяйства, директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции.

С сентября 2017 года занимала должность руководителя Алматинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе минсельхоза. Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін».

Все новости региона
Ажар Каджибекова назначена на новую должность
Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии
Названа главная причина развития неизлечимого рака
Россия рассказала о патенте США на «Новичок»
People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
СК: прокуратура годами запрещала проверки ТЦ «Зимняя Вишня»
СМИ сообщили об указании Кремля снизить градус антиамериканизма
Исследователи объяснили, почему люди плохо поют
Спорт
«Авангард» впервые в истории вышел в финал Кубка России Клуб из Курска, выступающий в первенстве ФНЛ, одержал победу над ярославским «Шинником»
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь