Лукашенко: Не надо пытаться ставить небольшие государства на колени

Александр Лукашенко 18 апреля провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном. Главы двух стран обсудили межгосударственное сотрудничество. После встречи президент Беларуси высказался по поводу международной политики Молдовы. Он заявил, что о Молдове говорят как о стране, которая не понятно, на кого ориентируется — то ли на Евросоюз, то ли на Восток.

— Надо видеть Молдову такой, какая она есть. Мы таким принципом и руководствуемся. Не надо пытаться ставить небольшие государства на колени и ориентировать нас — или туда, или сюда. Дайте нам возможность определиться, с кем нам быть и как нам действовать впредь. Я формулу президента Молдовы принимаю на ура: мы должны видеть все хорошее и там, и там, — отметил Александр Лукашенко. — На этом пути мы для вас самые добрые и желанные друзья. Готовы вам помочь настолько, насколько можем. И настолько, насколько вы этого хотите. Вот и вся формула наших отношений.