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20:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Лукашенко: Не надо пытаться ставить небольшие государства на колени

Президент считает, что такие страны, как Молдова и Беларусь, должны сами выбирать, с кем струдничать.

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко 18 апреля провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном. Главы двух стран обсудили межгосударственное сотрудничество. После встречи президент Беларуси высказался по поводу международной политики Молдовы. Он заявил, что о Молдове говорят как о стране, которая не понятно, на кого ориентируется — то ли на Евросоюз, то ли на Восток.

— Надо видеть Молдову такой, какая она есть. Мы таким принципом и руководствуемся. Не надо пытаться ставить небольшие государства на колени и ориентировать нас — или туда, или сюда. Дайте нам возможность определиться, с кем нам быть и как нам действовать впредь. Я формулу президента Молдовы принимаю на ура: мы должны видеть все хорошее и там, и там, — отметил Александр Лукашенко. — На этом пути мы для вас самые добрые и желанные друзья. Готовы вам помочь настолько, насколько можем. И настолько, насколько вы этого хотите. Вот и вся формула наших отношений.

В завершение встречи президент Беларуси выразил поддержку молдованам в связи с грядущими парламентскими выборами и выборами мэра Кишинева.

— Я хочу, чтобы люди в Молдове знали, что белорусы с вами, — цитирует президента пресс-служба.

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