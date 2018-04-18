Переговоры по белорусским продуктам пройдут 20 апреля в Москве

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Беларусь и Россия планируют 20 апреля провести в Москве переговоры по вопросам поставок белорусского продовольствия в РФ, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц в эфире телеканала ОНТ.

Читайте также Россельхознадзор обвинил Беларусь в фальсификации данных поставок овощей

Россельхознадзор вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам. С 10 апреля ведомство ввело временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Беларуси из-за якобы выявленного в белорусском мясе вируса АЧС.

«По приглашению министра сельского хозяйства России (Александра) Ткачева я с удовольствием возглавлю нашу делегацию 20 апреля. Мы будем принимать участие в рабочей встрече в Москве», — сказал Заяц.

По его словам, в Москве будут обсуждены балансы взаимных поставок продовольствия, ассортимент продукции.

Министр отметил, что стороны должны увязать между собой экономические интересы двух стран в вопросах поставок белорусского продовольствия в РФ.

Также планируется обсудить тему снятия российских ограничений в отношении ряда белорусских производителей молочной и мясной продукции.