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21:51 (мск), источник: Sputnik.by

Переговоры по белорусским продуктам пройдут 20 апреля в Москве

В Минске рассчитывают на позитивный результат московских переговоров по вопросам поставок отечественных продуктов в Россию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Беларусь и Россия планируют 20 апреля провести в Москве переговоры по вопросам поставок белорусского продовольствия в РФ, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц в эфире телеканала ОНТ.

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Россельхознадзор вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам. С 10 апреля ведомство ввело временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Беларуси из-за якобы выявленного в белорусском мясе вируса АЧС.

«По приглашению министра сельского хозяйства России (Александра) Ткачева я с удовольствием возглавлю нашу делегацию 20 апреля. Мы будем принимать участие в рабочей встрече в Москве», — сказал Заяц.

По его словам, в Москве будут обсуждены балансы взаимных поставок продовольствия, ассортимент продукции.

Министр отметил, что стороны должны увязать между собой экономические интересы двух стран в вопросах поставок белорусского продовольствия в РФ.

Также планируется обсудить тему снятия российских ограничений в отношении ряда белорусских производителей молочной и мясной продукции.

По словам Зайца, нужен единый подход и элементы «дорожной карты» по снятию ограничений. «Обеим сторонам необходимо четко понимать, что необходимо делать, чтобы вовремя снять эти ограничения и не допускать их», — сказал он.

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