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18 апреля, источник: Sputnik.by

Вино, пробки и сотрудничество: первый день визита Лукашенко в Молдову

Белорусский лидер в рамках своего официального визита в Молдову провел переговоры с молдавским коллегой и отведал местного вина прямо в аэропорту.

Источник: Sputnik.by

Завершается первый день официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Молдову. Главное за первый день белорусского лидера в Кишиневе — чем он занимался и о чем заявлял, читайте в обзоре Sputnik.

Встретили с вином

Белорусского лидера в аэропорту Кишинева встречал министр экономики и инфраструктуры страны Кирилл Габурич. Были как хлеб-соль, так и отдельное угощение — кувшин с молдавским вином.

«Хорошее вино. В Беларуси, наверное, не продается», — сказал Лукашенко.

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Позже Габурич добавил: на республику приходится от 60% до 80% всего экспорта молдавского вина. Белорусский лидер пообещал сотрудничать с Молдовой и в этой, и в других сферах «не глядя по сторонам».

Ностальгия и готовность к сотрудничеству.

После прибытия в Кишинев белорусский лидер направился на встречу с молдавским коллегой Игорем Додоном. К слову, многие жители столицы жаловались: в городе образовались большие пробки, а некоторые улицы перекрыты из-за приезда Лукашенко.

На встрече с Додоном Лукашенко рассказал о том, что чувствует ностальгию, а по центральной улице Кишинева прогулялся бы пешком с огромным удовольствием. Но, помимо эмоций, говорили и о конкретных делах.

«Хочу сказать просто и доступно, пусть нас услышат и в Америке, и в Евросоюзе, и на Востоке: у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы с вами сотрудничать, начиная от ВПК (если вам это нужно) и заканчивая любой гражданской продукцией, сельского хозяйства, продуктов питания», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул: развитию отношений между странами никто не мешает, а сам он молдавскую землю знает очень хорошо — бывал здесь когда-то много раз.

Надо самим выбирать

Общаясь с Додоном, Лукашенко также затронул и тему того, куда должна «ориентироваться» Молдова.

«Надо видеть Молдову такой, какая она есть. Мы таким принципом и руководствуемся», — отметил Лукашенко.

Тесное и конструктивное взаимодействие Беларуси и Молдовы, уверен Лукашенко, должно быть примером для других. «Не надо пытаться ставить небольшие государства на колени и ориентировать нас — или туда, или сюда. Дайте нам возможность определиться, с кем нам быть и как нам действовать впредь. Я формулу президента Молдовы принимаю на ура: мы должны видеть все хорошее и там, и там», — добавил президент Беларуси.

Раскрыл подробности Лукашенко и о «формуле отношений» двух стран: Беларусь готова помочь настолько, насколько сможет, а также ее можно назвать самыми добрыми и желанными друзьями.

На этом еще не все

Официальный визит Лукашенко в Молдове продолжится и в четверг. Помимо прочего, белорусский лидер должен встретиться с премьер-министром страны Павлом Филипом и принять участие в традиционном старте посевной кампании, а также подписать ряд международных документов.

Кроме того, Лукашенко и Додон вместе засеют молдавское поле кукурузой на белорусском тракторе. По словам президента Молдовы, урожай, который соберут с поля, засеянного двумя президентами, осенью отправят в Беларусь.

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