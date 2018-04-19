Трамп заявил, что Помпео «поладил» с Ким Чен Ыном

«Он только что покинул Северную Корею. Провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо, замечательно… Такой он человек — очень умный, но ладит с людьми», — сказал Трамп журналистам в кулуарах после своей встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.