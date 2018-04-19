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00:17 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что Помпео «поладил» с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео, встречавшийся с Ким Чен Ыном, «поладил» с северокорейским лидером.

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«Он только что покинул Северную Корею. Провел отличную встречу с Ким Чен Ыном и поладил с ним очень хорошо, замечательно… Такой он человек — очень умный, но ладит с людьми», — сказал Трамп журналистам в кулуарах после своей встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее Трамп подтвердил, что Помпео ездил в КНДР, чтобы подготовить саммит двух лидеров.

Межкорейский саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином намечен на 27 апреля, после чего в мае предполагается провести встречу Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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