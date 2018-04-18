Недобросовестные компании нужно штрафовать — аким СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Основным вопросом заседания областного акимата было благоустройство Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Основным вопросом заседания областного акимата было благоустройство Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На фоне всех положительных изменений состояние отдельных улиц в Петропавловске оставляет желать лучшего. В частности, на заседании речь шла об участке улицы Алтынсарина, на котором расположены детский сад,
«ТОО “Петропавловские тепловые сети” не реагируют на наши письма. Подходов к детскому садику и
Руководитель управления энергетики и ЖКХ Андрей Калиничев говорит, что предприятие обещает отремонтировать дорогу, как только позволят погодные условия — ориентировочно к 1 мая.
«Все договоры должны заключаться с учётом штрафных санкций. Почему люди должны страдать? Деньги запланированы, они заложили это всё в тарифы, и теперь хотят свои недоработки переложить на плечи горожан. Такого не должно быть! Почему нет претензионной работы? Надо заставить заплатить штраф, чтобы по карману ударило — самый лучший способ. Тогда сразу всё становится понятным», — возмутился аким области.
Глава региона рекомендовал А. Калиничеву более принципиально подходить к таким вопросам.
Возмутился глава региона и разрушившейся тротуарной плиткой на главной улице Петропавловска Конституции Казахстана. Брусчатку уложили только в прошлом году. К. Аксакалов подчеркнул, что такие компании нужно называть.
«Сделайте им такую “рекламу”, чтоб неповадно было. Такие штрафные санкции предъявить, чтобы отбить желание так работать», — сказал глава региона.