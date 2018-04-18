Недобросовестные компании нужно штрафовать — аким СКО

Источник: Kazinform

На фоне всех положительных изменений состояние отдельных улиц в Петропавловске оставляет желать лучшего. В частности, на заседании речь шла об участке улицы Алтынсарина, на котором расположены детский сад, школа-интернат для глухонемых детей. После ремонта трубопровода эту территорию оставили в неприглядном виде. С приходом весны дорога и вовсе превратилась в грязевое месиво.

«ТОО “Петропавловские тепловые сети” не реагируют на наши письма. Подходов к детскому садику и школе-интернату сейчас практически нет. Средства на благоустройство были запланированы в размере порядка 50 миллионов тенге», — сказал аким города Марат Тасмаганбетов.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Андрей Калиничев говорит, что предприятие обещает отремонтировать дорогу, как только позволят погодные условия — ориентировочно к 1 мая.

«Все договоры должны заключаться с учётом штрафных санкций. Почему люди должны страдать? Деньги запланированы, они заложили это всё в тарифы, и теперь хотят свои недоработки переложить на плечи горожан. Такого не должно быть! Почему нет претензионной работы? Надо заставить заплатить штраф, чтобы по карману ударило — самый лучший способ. Тогда сразу всё становится понятным», — возмутился аким области.

Глава региона рекомендовал А. Калиничеву более принципиально подходить к таким вопросам.

Возмутился глава региона и разрушившейся тротуарной плиткой на главной улице Петропавловска Конституции Казахстана. Брусчатку уложили только в прошлом году. К. Аксакалов подчеркнул, что такие компании нужно называть.