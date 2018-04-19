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01:27 (мск), источник: Lenta.Ru

«Уралвагонзавод» раскрыл истинную мощь «Терминатора»

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» заменят на поле боя шесть «обычных» боевых машин пехоты и 40 мотострелков, сообщил Janes источник из «Уралвагонзавода».

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«На поле боя БМПТ эквивалентен шести боевым машинам пехоты и 40 солдатам. Машина может поражать все типы целей, включая малые суда и низколетящие вертолеты», — сказал собеседник издания.

Международный дебют «Терминатора» состоялся на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018.

В комплект вооружения БМПТ входят две скорострельные 30-миллиметровые пушки, пулемет, два автоматических гранатомета и четыре противотанковые управляемые по лазеру ракеты «Атака-Т». Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырех целей одновременно. Минобороны России приобрело неназванное число БМПТ в августе 2017 года.

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