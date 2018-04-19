«Уралвагонзавод» раскрыл истинную мощь «Терминатора»

«На поле боя БМПТ эквивалентен шести боевым машинам пехоты и 40 солдатам. Машина может поражать все типы целей, включая малые суда и низколетящие вертолеты», — сказал собеседник издания.

В комплект вооружения БМПТ входят две скорострельные 30-миллиметровые пушки, пулемет, два автоматических гранатомета и четыре противотанковые управляемые по лазеру ракеты «Атака-Т». Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырех целей одновременно. Минобороны России приобрело неназванное число БМПТ в августе 2017 года.