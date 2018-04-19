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03:41 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске стартует день китайского инвестора

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. День китайского инвестора, в котором примут участие представители крупного бизнеса КНР и российского Дальнего Востока, в четверг стартует в Хабаровске.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. День китайского инвестора, в котором примут участие представители крупного бизнеса КНР и российского Дальнего Востока, в четверг стартует в Хабаровске.

День китайского инвестора проведет вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В мероприятии примут участие руководители крупных китайских компаний. В ходе встречи с представителями бизнеса КНР планируется обсудить инвестпроекты в Хабаровском крае и Приморье.

Ожидается, что в диалоге примут участие представители компании «Чжундин Дайри Фармин» с проектом по строительству животноводческих комплексов в Приморском крае. С China Communications Construction Company Limited обсудят подготовку технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Представители «Яньтай Тунсян Фудс» обсудят проект развития морской аквакультуры в Приморском крае, а представители «Чайна Рейлвэй Дунфан» — возможное строительство высокоскоростной магистрали Владивосток — Муданьцзянь.

Региональные власти обсудят с президентом «Хуоби Блокчейн Ресёрч Инститьют» вопрос создания криптобиржи на Дальнем Востоке, а с главным врачом клиники при первом Харбинском медицинском университете — вопрос создания центра замедления старения и международного медицинского кластера в Приморском крае.

Кроме того, в ходе Дня инвестора стороны обсудят проект строительства сети заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству пеллет в Хабаровском крае и в Приморье.

День китайского инвестора на Дальнем Востоке пройдет уже в третий раз.

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