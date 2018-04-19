В Хабаровске стартует день китайского инвестора
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. День китайского инвестора, в котором примут участие представители крупного бизнеса КНР и российского Дальнего Востока, в четверг стартует в Хабаровске.
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. День китайского инвестора, в котором примут участие представители крупного бизнеса КНР и российского Дальнего Востока, в четверг стартует в Хабаровске.
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. День китайского инвестора, в котором примут участие представители крупного бизнеса КНР и российского Дальнего Востока, в четверг стартует в Хабаровске.
День китайского инвестора проведет
Представители «Яньтай Тунсян Фудс» обсудят проект развития морской аквакультуры в Приморском крае, а представители «Чайна Рейлвэй Дунфан» — возможное строительство высокоскоростной магистрали Владивосток — Муданьцзянь.
Региональные власти обсудят с президентом «Хуоби Блокчейн Ресёрч Инститьют» вопрос создания криптобиржи на Дальнем Востоке, а с главным врачом клиники при первом Харбинском медицинском университете — вопрос создания центра замедления старения и международного медицинского кластера в Приморском крае.
Кроме того, в ходе Дня инвестора стороны обсудят проект строительства сети заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству пеллет в Хабаровском крае и в Приморье.
День китайского инвестора на Дальнем Востоке пройдет уже в третий раз.