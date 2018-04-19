Трутнев полюбил Дальний Восток и намерен приезжать туда в любой должности

«На Дальнем Востоке вы меня точно увидите. Потому что я за годы работы Дальний Восток узнал, полюбил и на Дальний Восток в любом случае буду приезжать. А где и кем я буду работать после инаугурации президента, решит президент», — поделился полпред.

Как писало агентство, Юрий Трутнев занимает должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года — в тот период когда сразу несколько регионов переживали масштабное наводнение. Он сменил на этом посту Виктора Ишаева, который был полпредом с апреля 2009-го, а до этого с 1991 года был губернатором Хабаровского края.