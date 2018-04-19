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03:50 (мск), источник: Восток Медиа

Трутнев полюбил Дальний Восток и намерен приезжать туда в любой должности

Дальневосточный полпред президента Юрий Трутнев озвучил желание возвращаться в вверенный ему сейчас федеральный округ даже после ухода в отставку российского правительства, где он занимает пост вице-премьера. Этим он поделился с журналистами во время рабочего визита в Хабаровск, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«На Дальнем Востоке вы меня точно увидите. Потому что я за годы работы Дальний Восток узнал, полюбил и на Дальний Восток в любом случае буду приезжать. А где и кем я буду работать после инаугурации президента, решит президент», — поделился полпред.

Как писало агентство, Юрий Трутнев занимает должность полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года — в тот период когда сразу несколько регионов переживали масштабное наводнение. Он сменил на этом посту Виктора Ишаева, который был полпредом с апреля 2009-го, а до этого с 1991 года был губернатором Хабаровского края.

В марте этого года в России прошли выборы президента страны. Их победителем стал Владимир Путин. Церемония его инаугурации запланирована на 7 мая, после чего члены российского правительства должны уйти в отставку для формирования нового кабмина.

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