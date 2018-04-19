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20:24 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ООН не пускает инспекторов ОЗХО в Думу

В городе продолжаются обстрелы.

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Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) никак не могут приступить к расследованию событий в сирийской Думе, где 7 апреля якобы было применено химическое оружие. В ООН говорят, что ситуация в городе слишком опасна. Действительно, во вторник во время нападения на автоколонну ООН в Думе был ранен сотрудник одной из силовых структур Сирии. Между тем в затягивании расследования инцидента США обвиняют Россию.

Вчера гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю рассказал, что специалисты Департамента охраны и безопасности ООН (ДОБ) приехали в Думу во вторник, чтобы на месте оценить возможность начала работы инспекторов в городе, где 7 апреля якобы произошла химатака.

По его словам, в одном из пунктов «вокруг собралась большая толпа и специалисты ДОБ приняли решение его покинуть». Во втором пункте группа «подверглась небольшому обстрелу, и прогремел взрыв».

По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко, во время нападения на автоколонну ООН был ранен сотрудник одной из силовых структур Сирии, российские же военные не пострадали. Ранее источник «Ъ» в Дамаске сообщал, что ранение получил российский офицер, сопровождавший колонну.

Напомним, по информации связанной с сирийской оппозицией организации «Белые каски», 7 апреля в сирийском городе Дума произошла химатака, жертвами которой якобы стали от 40 до 175 человек. Власти Сирии предложили ОЗХО проверить эту информацию. Однако США, Великобритания и Франция не стали дожидаться официального расследования и возложили ответственность за инцидент на сирийского президента Башара Асада. 14 апреля на основании информации из открытых источников, ссылаясь на свои разведданные, западная коалиция нанесла ракетные удары по Сирии. Это произошло за сутки до первоначально планировавшейся даты начала работы миссии ОЗХО в Думе.

В этот понедельник США обвинили Россию, что она не дает международным экспертам приехать в Думу, и сообщили, что Москва или Дамаск могли совершить манипуляции с доказательствами атаки.

Между тем, по утверждению информированного источника «Ъ» в Дамаске, российские военные делают все возможное, чтобы работа инспекторов была безопасной. Группу ОЗХО были готовы принять в Думе еще в понедельник. Что касается обстрелов, то повторения инцидентов полностью исключить нельзя, так как не все боевики вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам» покинули Думу, некоторые предпочли остаться и продолжить сопротивление.

Что касается «манипуляций с уликами», то, как заявил «Ъ» эксперт по химоружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин, «в случае применения химоружия в городских условиях, в частности бомбового удара, 20−30% отравляющих веществ вбивается в землю, остальное попадает на стены домов и строительные конструкции». «Следы в строительных конструкциях можно найти в течение нескольких месяцев, если не лет. В почве при условии, если была применена высокая концентрация отравляющего вещества, можно найти следы в течение двух-трех месяцев, если не было ливневых дождей. Чтобы уничтожить следы, нужно уничтожить десятки зданий и срыть почву метра на два на большом участке. Сделать это за пару недель нереально», — сказал собеседник «Ъ». По его словам, главное в подобных ситуациях — найти пострадавших, осмотреть тела погибших и опросить свидетелей. Как заявил глава «Белых касок» Раид Салех агентству Reuters, его организация сообщила международным инспекторам места, где похоронены жертвы возможной атаки. Российские власти заверяют, что химатака в Думе была инсценировкой.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик вчера сообщил, что, «как только это будет практически возможно», сотрудники службы безопасности организации нанесут еще один визит в Думу, чтобы разведать обстановку.

Марианна Беленькая

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