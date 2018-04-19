Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
С кем встречаются дети российских знаменитостей (фото)
В России построили тягач «Вощина-1»
Клэр Дэйнс станет мамой во второй раз
Россиянин построил себе дом небывалой формы за $140 млн (фото)
Российские «Терминаторы» пугают запад
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Алла Пугачева удивила поклонников озорным селфи
Валерия с размахом отметила 50-летие
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
На Украине создали невероятную машину
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
12:07 (мск), источник: РИА Новости

Депутат предложил штрафовать беременных за употребление табака и алкоголя

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил пакет законопроектов, который вводит штрафы до 1 миллиона рублей за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет, а также штрафы для беременных женщин до 5 тысяч рублей за употребление табака, алкоголя и наркотиков.

Источник: РИА Новости
Читайте также
Церковные матки

Пакет законопроектов в ближайшее время будет внесен на рассмотрение законодательного собрания Ленинградской области.

«В целях защиты здоровья детей, жизни которых угрожают действия собственных матерей, проектом федерального закона предлагается установить ответственность за розничную продажу беременной женщине алкогольной продукции, а также за розничную продажу беременной женщине табачной продукции», — говорится в пояснительной записке законопроекта, который находится в распоряжении РИА Новости.

В дополнение к данным нормам предлагается «установить ответственность для самих беременных женщин за потребление алкогольной продукции, потребление ею наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а также за потребление табака».

Вместе с этим депутат предлагает законодательно установить общий запрет на продажу беременным женщинам табака и алкогольной продукции, а также установить запрет на ее потребление ими.

Читайте также
Чемпионка UFC беременной дралась с большой собакой

Как следует из текста проекта, за розничную продажу беременной женщине алкогольной продукции предусматривается штраф на гражданина в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, продажу беременной женщине табачной продукции или табачных изделий предлагается наказывать штрафом для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Депутат также предлагает ввести ответственность в виде наложения «административного штрафа в размере от 4 тысяч рублей до 5 тысяч рублей» и за нахождение в состоянии опьянения беременной женщины, потребление (распитие) ею алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ею наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ либо потребление ею табака.

Новость
Психологи и акушеры получат миллион рублей за борьбу с абортами

«Проектом предлагается установить, что в случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной или алкогольной продукции (продавца), сомнения в отсутствии беременности у женщины, приобретающей табачную продукцию (покупателя), продавец обязан потребовать у покупателя документ, позволяющий установить отсутствие состояния беременности у покупателя», — говорится в пояснительной записке проекта.

Кроме того, предлагается закрепить, что перечень соответствующих документов будет установлен уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (например, медицинские справки, выданные не ранее одного месяца до момента покупки алкоголя или табака).

Также проект предлагает ставить «на профилактический учет» тех беременных женщин, которые нарушают запрет потребления алкогольной или табачной продукции.

 Китай, купив авианосец у Украины, получил 'парк аттракционов'
Ссудный день: как Россия избавляется от гособлигаций США
СМИ узнали о подготовке провокации с химическим оружием в Сирии
Американская героиня, посадившая самолет после взрыва двигателя
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
Великобритания может запретить ватные палочки
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Клименко извинился за действия РКН при блокировке Telegram
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Кино
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли Чтобы сыграть многодетную мать, страдающую ожирением, актрисе приходилось вставать посреди ночи и есть спагетти с сыром
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь