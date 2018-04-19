В Новосибирске восстановят знаменитый Учебный авиационный центр имени Покрышкина

Источник: РИА "Новости"

Валерий Домрачев, преподаватель Учебного авиацентра имени А. И. Покрышкина: «Практически нет подготовки пилотов, утеряны традиции, которые были заложены — это и встречи с курсантами, с летчиками-космонавтами, с летчиками-испытателями. Всё это ушло в небытие! Мы хотим вернуть доброе имя А. И. Покрышкина».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lWNH5GRXT8g?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По предложению главы области будет создан попечительский совет, который должен в ближайшее время выбрать один из предложенных вариантов восстановления авиационного центра.

В любом случае, заявил Андрей Травников, необходимо вернуть не только имя маршала Покрышкина, но и развить образовательное учреждение. Глава уже поручил Министерству образования принять необходимые для этого меры.