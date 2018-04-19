Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Семья Виктории Бекхэм устроила для нее идеальный день рождения
В России построили тягач «Вощина-1»
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Дочь Дмитрия Хворостовского станет мамой в первый раз
Двухлетняя дочь Игоря Николаева растет копией отца
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Дети вдовы Петренко: Осталась одна версия — отравление
24-летнюю певицу убили за отказ развлечь гостей
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
Алену Свиридову в Японии укусил олень
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
07:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске восстановят знаменитый Учебный авиационный центр имени Покрышкина

В Новосибирске восстановят знаменитый Учебный авиационный центр имени Покрышкина — об этом стало известно сегодня после того, как на личном приеме у главы региона побывали представители школы молодых пилотов.

Источник: РИА "Новости"

Валерий Домрачев, преподаватель Учебного авиацентра имени А. И. Покрышкина: «Практически нет подготовки пилотов, утеряны традиции, которые были заложены — это и встречи с курсантами, с летчиками-космонавтами, с летчиками-испытателями. Всё это ушло в небытие! Мы хотим вернуть доброе имя А. И. Покрышкина».

Во время загрузки произошла ошибка.

По предложению главы области будет создан попечительский совет, который должен в ближайшее время выбрать один из предложенных вариантов восстановления авиационного центра.

В любом случае, заявил Андрей Травников, необходимо вернуть не только имя маршала Покрышкина, но и развить образовательное учреждение. Глава уже поручил Министерству образования принять необходимые для этого меры.

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Мы заявляем, что центр восстанавливается! Сейчас он восстанавливается как обособленное структурное подразделение, соответственно, нужно менять структуру, менять руководство, наделять отдельными атрибутами: форма, знамя. Параллельно консультируетесь с представителями организации и принимаете решение, достаточен ли этот вариант или мы выходим на создание отдельного юридического лица».

Все новости региона
Теплая и дождливая погода придёт в Новосибирск к середине недели
Трамп рассказал о схватке между США и россиянами в Сирии
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
ТАСС: Сирия передала РФ неразорвавшиеся в ходе удара США ракеты
В США обнаружили «тектоническую бомбу замедленного действия»
В Дании нашли таинственную «подлодку Гитлера»
Президент подписал закон о свободном сборе валежника
Спорт
«Спартак» опозорился в свой день рождения Красно-белые уступили одному из аутсайдеров РФПЛ «Тосно» в серии пенальти и вылетели из Кубка России
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь