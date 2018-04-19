СМИ узнали о просьбе Германии освободить ее от жестких санкций против РФ

Источник: AP 2018

По данным The Wall Street Journal, министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе намерен попросить американские власти вывести немецкие компании из-под действия жестких антироссийских санкций.

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Собеседники издания сообщили, что этот же вопросов намерена поднять и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая должна встретиться с Трампом в конце апреля. При этом речь пойдет не о каких-то конкретных компаниях, а обо всем немецком бизнесе.

Отмечается, что давление на правительство Меркель оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят терять прибыль из-за ухудшившихся отношений между Москвой и Вашингтоном, передает РБК.

15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что уже в понедельник, 16 апреля, США объявят о новых санкциях в отношении России из-за ее поддержки Сирии. Однако никаких ограничительных мер введено не было. Во вторник глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлoу пояснил, что Хейли не была своевременно уведомлена о том, что Белый дом изменил позицию относительно введения новых санкций против РФ.