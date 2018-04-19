СМИ узнали о просьбе Германии освободить ее от жестких санкций против РФ
Власти ФРГ собираются в ближайшее время обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях.
Власти ФРГ собираются в ближайшее время обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях.
По данным The Wall Street Journal, министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе намерен попросить американские власти вывести немецкие компании
Собеседники издания сообщили, что этот же вопросов намерена поднять и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая должна встретиться с Трампом в конце апреля. При этом речь пойдет не о
Отмечается, что давление на правительство Меркель оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят терять прибыль
15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что уже в понедельник, 16 апреля, США объявят о новых санкциях в отношении России
Трамп 18 апреля заявил, что США введут новые санкции против России, когда Вашингтон сочтет, что Москва этого действительно заслужила.