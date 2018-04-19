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07:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Врио губернатора Александр Усс обвинил красноярских строителей в бездушии

Глава региона выступает с докладом перед краевыми депутатами.

Врио губернатора Александр Усс в данный момент выступает в Законодательном собрании с отчетом перед краевыми депутатами. В частности, он обрушился с резкой критикой на красноярских строителей и констатировал, что темпы строительства жилья за год снизились на 25%.

«Да, усложнились возможности для получения кредитов, упал спрос. Это объясняет многое, но не все что происходит в этой сфере. Чем, если не заурядным рвачеством и бездушием, объяснить многие проблемы обманутых дольщиков, уродливые градостроительные решения, переуплотненную застройку, появление малогабаритных человейников — так теперь их называют — без нормальных дорог, парковок, объектов социальной инфраструктуры? Недопустимо застраивать наши города и поселки по принципу — после нас хоть потоп. И касается это не только Красноярска — невозможно смотреть за нынешним состоянием Дрокинской горы, других по настоящему уникальных природных ландшафтов, которые с позволения сказать, осваиваются без малейших признаков здравого смысла, да в конечном итоге и совести. Так и хочется вспомнить известную фразу Виктора Степановича Черномырдина: «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя», — заявил с трибуны Усс.

Он также признал, что в этой сфере давно пора наводить жесткий порядок, восстанавливать ответственность, повышать роль архитектурного сообщества, возможно отменять ранее принятые решения.

«Хотя многое утрачено уже безвозвратно», — резюмировал он.

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