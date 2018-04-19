Врио губернатора Александр Усс обвинил красноярских строителей в бездушии

«Да, усложнились возможности для получения кредитов, упал спрос. Это объясняет многое, но не все что происходит в этой сфере. Чем, если не заурядным рвачеством и бездушием, объяснить многие проблемы обманутых дольщиков, уродливые градостроительные решения, переуплотненную застройку, появление малогабаритных человейников — так теперь их называют — без нормальных дорог, парковок, объектов социальной инфраструктуры? Недопустимо застраивать наши города и поселки по принципу — после нас хоть потоп. И касается это не только Красноярска — невозможно смотреть за нынешним состоянием Дрокинской горы, других по настоящему уникальных природных ландшафтов, которые с позволения сказать, осваиваются без малейших признаков здравого смысла, да в конечном итоге и совести. Так и хочется вспомнить известную фразу Виктора Степановича Черномырдина: «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя», — заявил с трибуны Усс.