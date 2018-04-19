Путин назвал проблему экологии в Челябинске и Магнитогорске особенно острой
Два южноуральских города — Челябинск и Магнитогорск — были названы Владимиром Путиным в числе промышленных мегаполисов с самой проблемной экологией.
Два южноуральских города — Челябинск и Магнитогорск — были названы Владимиром Путиным в числе промышленных мегаполисов с самой проблемной экологией.
Загрязненность крупных промышленных центров обсуждалась накануне, 18 апреля, на встрече Президента с членами правительства в
Областной центр и Магнитка оказались в дюжине городов, где фиксируется наибольший объем выбросов в атмосферу.
Владимир Путин напомнил, что с 2019 года в стране начнет внедряться новая система экологического регулирования. По словам министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского список основных
«Все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, были разделены на четыре категории по степени воздействия, и в соответствии с законом о наилучших доступных технологиях (НДТ принят в 2014 году, — прим. ред) обязанность по переходу на НДТ возлагается на предприятия первой категории — самого высокого экологического риска. В перечень включены предприятия — основные загрязнители в крупных промышленных центрах: Челябинск, Красноярск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Братск, другие города особого экологического внимания», — рассказал Донской.
В частности, льготы по оплате за негативное воздействие на окружающую среду. Компании могут корректировать платы за выбросы и сбросы в счёт реализуемых мероприятий по внедрению НДТ. С 1 января 2020 года будут повышены в 4 раза коэффициенты к ставкам за сверхнормативные выбросы — с 25-кратного до 100-кратного увеличения.
Также в Правительстве планируют внедрить системы автоматического контроля выбросов. Поправки в закон на эту тему сейчас находятся в Госдуме.