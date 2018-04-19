Путин назвал проблему экологии в Челябинске и Магнитогорске особенно острой

Источник: AP 2018

Загрязненность крупных промышленных центров обсуждалась накануне, 18 апреля, на встрече Президента с членами правительства в Ново-Огарево, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Областной центр и Магнитка оказались в дюжине городов, где фиксируется наибольший объем выбросов в атмосферу.

Владимир Путин напомнил, что с 2019 года в стране начнет внедряться новая система экологического регулирования. По словам министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского список основных предприятий-загрязнителей уже утвержден.

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«Все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, были разделены на четыре категории по степени воздействия, и в соответствии с законом о наилучших доступных технологиях (НДТ принят в 2014 году, — прим. ред) обязанность по переходу на НДТ возлагается на предприятия первой категории — самого высокого экологического риска. В перечень включены предприятия — основные загрязнители в крупных промышленных центрах: Челябинск, Красноярск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Братск, другие города особого экологического внимания», — рассказал Донской.

Министр пояснил, что для предприятий-загрязнителей будут введены меры стимулирования для снижения выбросов.

В частности, льготы по оплате за негативное воздействие на окружающую среду. Компании могут корректировать платы за выбросы и сбросы в счёт реализуемых мероприятий по внедрению НДТ. С 1 января 2020 года будут повышены в 4 раза коэффициенты к ставкам за сверхнормативные выбросы — с 25-кратного до 100-кратного увеличения.