Дмитрий Азаров потребовал сделать платежи в сфере ЖКХ прозрачными

Источник: РИА "Новости"

В Самаре врио губернатора Дмитрий Азаров провел совещание по ЖКХ с представителями управляющих компаний и профильных ведомств. В первую очередь он потребовал сделать прозрачными все платежи в этой сфере и не допускать больших доначислений, как это произошло в Тольятти, когда после сезона жители получили платежки с феерическими цифрами.

— У вас получается, что граждане — это самая незащищенная категория. Все свои риски, все потери вы перекладываете на людей. Так не годится, — отметил глава губернии. И потребовал разобраться в ситуации и решить вопрос со всеми жителями. Срок поставил до 1 мая.

Говорили на совещании и о заключении договоров между советами МКД и УК. Этот документ позволит жильцам понимать, какие услуги и по какой стоимости им оказывают. Сегодня уже заклоючили более 3,5 тыс. договоров.