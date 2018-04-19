Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
София Ротару зарабатывает 30 тысяч евро за выступление
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
СМИ: в России планируют ограничить права собственников жилья
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Два гола Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в КС
Глюк’oZa сфотографировалась на ковре из зефира
София Ротару зарабатывает 30 тысяч евро за выступление
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
10Самые живописные мосты мира
10:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

Маленькие сёла и деревни объединяются в Куйтунском и Казачинско-Ленском районах

В Куйтунском районе объединяются Наратайское и Новотельбинское муниципалитеты. В Казачинско-Ленском районе к селу Казачинское административно присоединяют территории деревень Карнаухова, Коротково, Поперечная, села Ермаки и Осиново. Такие законопроекты приняли в первом чтении на сессии Законодательного собрания Иркутской области 18 апреля 2018 года.

На территориях, которые подлежат объединению, живёт мало человек. По словам председателя думы Куйтунского района Любови Молоцило, в Наратайском МО — всего 180 человек, там нет школы и почтового отделения, сельскохозяйственных, транспортных, промышленных предприятий, так что деревню лучше объединить с другой.

На территориях, которые хотят присоединить к Казачинскому, зарегистрировано ещё меньше людей. В Карнаухова живёт 30 человек, в Ермаках — 25, в Осиново — 2, в Поперечной — один человек, а в Коротково вообще нет жителей. Как пояснил мэр района Александр Абраменко, эти деревни и сёла не относятся ни к одному МО, поэтому их жителям, к примеру, недоступно участие в грантовых конкурсах по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Иркутской области».

Объединение территорий позволит оптимизировать расходы на содержание местного самоуправления, повысить эффективность работы местной власти.

Все новости региона
Трамп рассказал о схватке между США и россиянами в Сирии
США опасаются реакции в случае пролета ракет над территорией РФ
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
В России создали оружие, которое «сводит с ума» беспилотники
Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за жены-россиянки
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
Спорт
«Спартак» опозорился в свой день рождения Красно-белые уступили одному из аутсайдеров РФПЛ «Тосно» в серии пенальти и вылетели из Кубка России
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь