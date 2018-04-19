Маленькие сёла и деревни объединяются в Куйтунском и Казачинско-Ленском районах

На территориях, которые подлежат объединению, живёт мало человек. По словам председателя думы Куйтунского района Любови Молоцило, в Наратайском МО — всего 180 человек, там нет школы и почтового отделения, сельскохозяйственных, транспортных, промышленных предприятий, так что деревню лучше объединить с другой.

На территориях, которые хотят присоединить к Казачинскому, зарегистрировано ещё меньше людей. В Карнаухова живёт 30 человек, в Ермаках — 25, в Осиново — 2, в Поперечной — один человек, а в Коротково вообще нет жителей. Как пояснил мэр района Александр Абраменко, эти деревни и сёла не относятся ни к одному МО, поэтому их жителям, к примеру, недоступно участие в грантовых конкурсах по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Иркутской области».