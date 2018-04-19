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12:07 (мск), источник: Actualitati.md

Додон и Лукашенко сеют поле на тракторах «Беларусь»

В ходе официального визита в Молдову президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим молдавским коллегой Игорем Додоном на тракторах «Беларусь» засеяли поле пшеницей.

Источник: Actualitati.md

Президент Республики Молдова добавил, что время для визита главы Белоруссии было выбрано специально, чтобы президенты смогли вместе засадить поле пшеницей на тракторе «Беларусь».

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