Додон и Лукашенко сеют поле на тракторах «Беларусь»
В ходе официального визита в Молдову президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим молдавским коллегой Игорем Додоном на тракторах «Беларусь» засеяли поле пшеницей.
В ходе официального визита в Молдову президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим молдавским коллегой Игорем Додоном на тракторах «Беларусь» засеяли поле пшеницей.
Президент Республики Молдова добавил, что время для визита главы Белоруссии было выбрано специально, чтобы президенты смогли вместе засадить поле пшеницей на тракторе «Беларусь».