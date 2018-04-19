Андрей Бочаров выслушал проблемы волгоградцев на приеме

Порядок во дворах, ремонт лифтового оборудования, обновление школьного спортзала, — лишь немногие вопросы, которые обсудил губернатор Волгоградской области с гражданами, пришедшими к нему на прием. Каждую просьбу, с которой к главе обратились жители, он взял под личный контроль.

Вот, пенсионерка Ольга Шатунова из Краснооктябрьского района Волгограда пришла с просьбой навести обустроить двор у дома, где она проживает — по улице Кузнецова. Выяснилось, что дома № 1,5,7,9 по этой улице уже вошли в программу «Формирование комфортной городской среды».

— Но без участия жителей нужного эффекта не будет. Поэтому призываю вас как активного жителя работать вместе с нами, — обратился к женщине губернатор.

А Тамара Олейникова пожаловалась главе региона на старый лифт в доме № 19 по улице Ростовская. Пообещали, что к 1 апреля 2019-го полностью обновят оборудование этого подъемника, и уже ищут подрядчика.

Директор школы из хутора Сысоевский Суровикинского района очень просила построить провести к ним газопровод. Андрей Бочаров обрадовал женщину, что его строительство уже запланировано в программе и до конца 2018-го газопровод построят. А также поручил главе района лично проконтролировать подключение домов к газу.

Пообещал помощь губернатор и жителю села Ленинское, которые от имени родителей пришел просить отремонтировать спортзал в их местной школе.