Андрей Бочаров выслушал проблемы волгоградцев на приеме
Губернатор провел прием граждан по поручению Президента РФ.
Губернатор провел прием граждан по поручению Президента РФ.
Порядок во дворах, ремонт лифтового оборудования, обновление школьного спортзала, — лишь немногие вопросы, которые обсудил губернатор Волгоградской области с гражданами, пришедшими к нему на прием. Каждую просьбу, с которой к главе обратились жители, он взял под личный контроль.
Вот, пенсионерка Ольга Шатунова из Краснооктябрьского района Волгограда пришла с просьбой навести обустроить двор у дома, где она проживает — по улице Кузнецова. Выяснилось, что дома № 1,5,7,9 по этой улице уже вошли в программу «Формирование комфортной городской среды».
— Но без участия жителей нужного эффекта не будет. Поэтому призываю вас как активного жителя работать вместе с нами, — обратился к женщине губернатор.
А Тамара Олейникова пожаловалась главе региона на старый лифт в доме № 19 по улице Ростовская. Пообещали, что к 1 апреля 2019-го полностью обновят оборудование этого подъемника, и уже ищут подрядчика.
Директор школы из хутора Сысоевский Суровикинского района очень просила построить провести к ним газопровод. Андрей Бочаров обрадовал женщину, что его строительство уже запланировано в программе и до конца 2018-го газопровод построят. А также поручил главе района лично проконтролировать подключение домов к газу.
Пообещал помощь губернатор и жителю села Ленинское, которые от имени родителей пришел просить отремонтировать спортзал в их местной школе.
— К первому сентября работы по ремонту спортивного зала будут завершены, — заверил Андрей Бочаров.