Сергей Левченко: Экономика Иркутской области показала уверенный рост

Источник: Комсомольская правда

Послание было оглашено в рамках 61-й сессии Законодательного Собрания. Губернатор обозначил главные цели и задачи, рассказал, чего удалось достичь и какие проблемы необходимо решить уже в ближайшем будущем.

— Год назад я говорил, что Иркутская область не должна равняться на середнячков, мы обязаны быть в числе лидеров, а не догоняющих. Убежден в этом и сейчас, — сказал Сергей Левченко. — У нас еще много системных проблем, которым не два и не три года, есть направления, в которых мы преуспели, а есть — где отстаем. Так вот, отставать — значит проигрывать. А мы нацелены на победу! Это главный принцип работы нашей команды.

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Губернатор отметил, что есть регионы, которые надеются на поддержку федерального центра, живут за счет нее, и для кого-то это даже стратегия.

— Это не наш случай, — заявил он. — Иркутская область — регион самодостаточный и сильный. Выбранная нами стратегия оказалась верной. В 2017 году экономика Иркутской области показала уверенный рост. Большинство макроэкономических индикаторов улучшили свое значение относительно рекордного по многим показателям 2016-го года.

Сергей Левченко также напомнил, что в феврале нынешнего года на встрече с Президентом России он докладывал о состоянии дел в экономике Иркутской области.