Власти отказались от идеи строительства мусорного полигона под Воронежем

Источник: Вести - Воронеж

Вопрос о законности предложения по созданию полигона задал лидер фракции «Справедливая Россия» Анатолий Шмыгалёв. Врио губернатора заверил, что «от идеи утилизировать мусор на этой площадке отказались».

О планах создать мусорный полигон мощностью более 1 млн кубометров вблизи Бабяково заявили ещё в 2015 году. Ключевым препятствием для запуска проекта было соседство участков под полигон с воронежским аэропортом и аэродромом ВАСО. Согласно федеральному законодательству, вблизи подобных объектов не могут находиться места привлечения птиц.