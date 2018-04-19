Власти отказались от идеи строительства мусорного полигона под Воронежем

Вопрос о законности предложения по созданию полигона задал лидер фракции «Справедливая Россия» Анатолий Шмыгалёв. Врио губернатора заверил, что «от идеи утилизировать мусор на этой площадке отказались».
О планах создать мусорный полигон мощностью более 1 млн кубометров вблизи Бабяково заявили ещё в 2015 году. Ключевым препятствием для запуска проекта было соседство участков под полигон с воронежским аэропортом и аэродромом ВАСО. Согласно федеральному законодательству, вблизи подобных объектов не могут находиться места привлечения птиц.
Строительство полигона ТБО уже несколько раз вызывало протесты местных жителей и беспокойства застройщиков. Риэлторы прогнозировали падение привлекательности района и снижение спроса на уже построенное жильё. Руководство региона всё-таки решило прислушаться к протестующим жителям.