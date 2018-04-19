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16:43 (мск), источник: РИА Новости

Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель

ГАВАНА, 19 апр — РИА Новости. Национальное собрание народной власти Кубы (парламент страны) утвердило Мигеля Диаса-Канеля главой Госсовета, он стал новым лидером страны.

Источник: AP 2018

Ранее Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета. Голосование по его кандидатуре прошло накануне. Сегодня результаты объявили официально.

Диас-Канель получил 603 голоса из 604 возможных, или 99,83%. Первым заместителем председателя стал Сальвадор Вальдес Меса. Кроме того, были избраны пять заместителей, в том числе Рамиро Вальдес Менендес, Роберто Томас Моралес Охеда, Гладис Мария Бехерано Портела, Инес Мария Чапман и Беатрис Джонсон Уррутия. Секретарем Госсовета стал Омеро Акоста.

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Согласно кубинскому законодательству, глава Государственного совета избирается во время сессии парламента. Национальная комиссия по кандидатурам проводит встречи с каждым депутатом, которые предлагают своих кандидатов в Госсовет. После этого комиссия предлагает итоговый список, в том числе кандидата в председатели Госсовета, проходит тайное голосование депутатов и объявляется его результаты.

Глава Госсовета, который также становится главой Совета министров страны, считается руководителем кубинского государства. Ранее эту должность занимал Рауль Кастро.

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