Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель
ГАВАНА, 19 апр — РИА Новости. Национальное собрание народной власти Кубы (парламент страны) утвердило Мигеля
ГАВАНА, 19 апр — РИА Новости. Национальное собрание народной власти Кубы (парламент страны) утвердило Мигеля
Ранее
Согласно кубинскому законодательству, глава Государственного совета избирается во время сессии парламента. Национальная комиссия по кандидатурам проводит встречи с каждым депутатом, которые предлагают своих кандидатов в Госсовет. После этого комиссия предлагает итоговый список, в том числе кандидата в председатели Госсовета, проходит тайное голосование депутатов и объявляется его результаты.
Глава Госсовета, который также становится главой Совета министров страны, считается руководителем кубинского государства. Ранее эту должность занимал Рауль Кастро.