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18:04 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи задержали вице-мэра по ЖКХ

Следственный комитет сообщил, что в Сочи по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель мэра Юрий Паламарчук.

Чиновник также был председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города». Следствие полагает, что в феврале 2016 года он, заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков акционерного общества, передал полномочия единоличного исполнительного органа АО «САХ по уборке города» управляющей организации ООО «ТСМ».

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«В ходе заседания совета директоров акционерного общества с указанной организацией были заключены договора на оказание услуг по обработке и транспортированию твердых коммунальных отходов по завышенной стоимости. Между тем, данная организация находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о чем было известно чиновнику. В результате организации неправомерно были перечислены денежные средства. При этом разница между тарифом ООО “ТСМ” и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 миллионов рублей. Таким образом, акционерному обществу был причинен ущерб на указанную денежную сумму», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали следователи СК совместно во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по краю. Проводится обыск у него дома и на работе. Расследование уголовного дела продолжается.

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