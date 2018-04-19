В Сочи задержали вице-мэра по ЖКХ
Следственный комитет сообщил, что в Сочи по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель мэра Юрий Паламарчук.
Следственный комитет сообщил, что в Сочи по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель мэра Юрий Паламарчук.
Чиновник также был председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города». Следствие полагает, что в феврале 2016 года он, заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков акционерного общества, передал полномочия единоличного исполнительного органа АО «САХ по уборке города» управляющей организации ООО «ТСМ».
«В ходе заседания совета директоров акционерного общества с указанной организацией были заключены договора на оказание услуг по обработке и транспортированию твердых коммунальных отходов по завышенной стоимости. Между тем, данная организация находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять
Мужчину задержали следователи СК совместно во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по краю. Проводится обыск у него дома и на работе. Расследование уголовного дела продолжается.