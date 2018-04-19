В Сочи задержали вице-мэра по ЖКХ

Чиновник также был председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города». Следствие полагает, что в феврале 2016 года он, заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков акционерного общества, передал полномочия единоличного исполнительного органа АО «САХ по уборке города» управляющей организации ООО «ТСМ».

«В ходе заседания совета директоров акционерного общества с указанной организацией были заключены договора на оказание услуг по обработке и транспортированию твердых коммунальных отходов по завышенной стоимости. Между тем, данная организация находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о чем было известно чиновнику. В результате организации неправомерно были перечислены денежные средства. При этом разница между тарифом ООО “ТСМ” и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 миллионов рублей. Таким образом, акционерному обществу был причинен ущерб на указанную денежную сумму», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.