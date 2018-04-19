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17:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов рассказал о двух главных проблемах Башкирии

Глава республики начал прямую линию.

Источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов назвал снижение рождаемости и инвестиций главными нерешенными задачами республики.

— Снижение объемов инвестиций достигло 70 миллиардов рублей. Такая тенденция была во многих областях, например, химической.
Хамитов

Второй проблемой глава республики назвал снижением рождаемости и проблемы с демографией.

— В 2017 году по сравнению с прошлым был спад в рождаемости на 10%. Это результаты демографической ямы и отголоски военных лет. В прошлом году в Башкирии родились 49 тысяч детишек, это меньше, чем планировалось. Сейчас демографическая обстановка в республике составляет -1 тысячу человек в год, — объяснил глава региона.

Напомним, что сейчас идет прямая линия с Рустэмом Хамитовым. Любой житель Башкирии может задать вопрос главе региона в прямом эфире.

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