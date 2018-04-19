Рустэм Хамитов рассказал о двух главных проблемах Башкирии

— В 2017 году по сравнению с прошлым был спад в рождаемости на 10%. Это результаты демографической ямы и отголоски военных лет. В прошлом году в Башкирии родились 49 тысяч детишек, это меньше, чем планировалось. Сейчас демографическая обстановка в республике составляет -1 тысячу человек в год, — объяснил глава региона.