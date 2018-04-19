Глеб Никитин: «Объем поддержки региональных сельхозпроизводителей серьезно увеличен»

Источник: Нижегородская правда

«Сегодня мы оценили все показатели, которые являются индикаторами успеха посевной кампании, — отметил по итогам заседания Глеб Никитин. — Это закупка необходимых материалов, семенного фонда, удобрений. В планах в этом году собрать не менее миллиона тонн зерна. Еще в прошлом году было начато активное сотрудничество с «Росагролизингом’и серьезно увеличены объемы закупки техники сельхозпроизводителями. Кроме того, объем поддержки посевной кампании из областного бюджета в 2018 году вырос на 200 млн рублей. В целом на эти цели направлено 1,4 млрд рублей».

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«Техническое обновление сельхозпредприятий идет через сотрудничество с “Росагролизингом”, — сообщил и.о. министра сельского хозяйства Нижегородской областиАлексей Морозов. — Сельхозпроизводители подали 69 заявок на 145 единиц сельскохозяйственной техники. Общая сумма по заявкам 470 миллионов рублей. Это беспрецедентный объем для Нижегородской области».

Напомним, по состоянию на 18 апреля структура посевных площадей в Нижегородской области сформирована на уровне 1143 тыс. гектаров, на уровне прошлого года. Планируется увеличение площадей под масличными культурами на 12 тыс. гектаров, под льном-долгунцом на 1 тыс. гектаров. Впервые в севооборот вводится конопля в объеме 1,3 тыс. гектаров. Сохранятся на уровне прошлого года площади под картофелем и овощами. Площадь ярового сева составит 647,3 тыс. гектаров, из них порядка 300 тыс. гектаров будет обрабатываться с применением ресурсосберегающих технологий, из которых 46 тыс. гектаров — по «нулевой» обработке и 254 тыс. гектаров — по классической с применением элементов ресурсосберегающих технологий.

Нижегородские сельхозтоваропроизводители приобрели 22,8 тыс. тонн минеральных удобрений. Обеспеченность минеральными удобрениями на проведение весенних полевых работ составляет 102%.

На сегодняшний день средняя готовность техники составляет 92%. К началу полевых работ вся техника будет отремонтирована и приведена в работоспособное состояние. Для этого на базах агроснабженческих и обслуживающих организаций сформированы фонды запчастей, узлов и агрегатов.

В 2018 году во всех категориях хозяйств запланировано произвести: зерна — 1080,9 тыс. тонн; сахарной свеклы — 214,2 тыс. тонн; картофеля (без учета личных подсобных хозяйств) — 351 тыс. тонн; овощей (без учета личных подсобных хозяйств) — 37 тыс. тонн; льна-долгунца — 2,35 тыс. тонн.