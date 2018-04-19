В Анкаре готовятся к визиту Назарбаева

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов находится с официальным визитом в Турецкой Республике. В центре переговоров в Анкаре — проработка содержательных вопросов предстоящего официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию летом этого года. Стороны также готовятся к заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством глав двух государств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе переговоров К. Абдрахманова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу стороны договорились в скором времени завершить согласование повестки дня и проектов документов, выносимых на подписание в рамках визита президента Казахстана в Анкару. Также прорабатывается заключение ряда экономических контрактов. Наиболее перспективными сферами сотрудничества являются транспорт, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, туризм. Казахстан заинтересован в развитии транспортно-транзитного потенциала двух стран.

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Турция остается приоритетным инвестиционным партнером Казахстана. Правительства двух стран работают над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Р. Эрдогана в Астану в сентябре прошлого года. Сторонами осуществляется совместная экономическая программа «Новая синергия». В целом с участием турецких инвесторов реализовано 32 проекта в несырьевых секторах экономики на сумму 1,4 млрд долларов. Наиболее активными инвесторами являются «Yildiz Holding», «Eczacibasi Holding», «Abdi Ibrahim», «Anadolu Holding», «Aselsan Elektorinik», «YDA Holding». В настоящее время ведется работа по вхождению в Казахстан новых турецких компаний.

В 2017 году товарооборот между Казахстаном и Турцией в сравнении с предыдущим годом вырос на 28% и составил 1,9 млрд долларов. Глава МИД рассказал об инициативах по модернизации казахстанской экономики, а также программе «Рухани жаңғыру». Интерес вызвало осуществление перехода казахского языка на латиницу.

Министры также обсудили подготовку саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а также деятельность Тюркской академии, базирующейся в Астане.

В ходе переговоров собеседники также выступили за дальнейшее укрепление Астанинского процесса по Сирии.

«В условиях продолжающегося конфликта в Сирии Астана остается единственной эффективной площадкой для достижения прекращения кровопролития в Сирии. Странами-гарантами — Турцией, Россией и Ираном — созданы трехсторонний механизм по мониторингу режима прекращения боевых действий, рабочая группа по обмену задержанными, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, подписан Меморандум о создании зон деэскалации. Сегодня Астанинский процесс нуждается не только в продолжении, но и большей международной поддержке во благо улучшения ситуации на местах. При этом мы все должны полностью поддерживать Женевскую площадку под эгидой ООН как платформу для политического урегулирования», — подчеркнул Абдрахманов.