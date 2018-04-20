О сохранности шиханов жителям республики даже не нужно беспокоиться — Глава Башкортостана

Руководитель республики в очередной раз заверил общественность, что и он, и Правительство против разработки шиханов, потому что они защищены в первую очередь законом — имеют статус памятников природы, а также их защищает общественность.

«Это достояние республики. С точки зрения их защиты даже не нужно беспокоиться. Во-первых, эти памятники природы находятся под охраной закона, их самым надежным образом охраняет закон. Пока на шиханах произрастают краснокнижные растения, пока они имеют историческую, археологическую, геологическую, общественную ценность снять с них статус невозможно, — отметил он. — Правительство Башкортостана получает письма от заинтересованной компании, которая хотела бы разрабатывать их, использовать их как сырье для своего производства. Ситуация сложная, предприятию тоже надо обеспечивать себя сырьем, на производстве работают от трех до четырех тысяч человек. Но давайте искать альтернативные варианты добычи сырья».

По словам Рустэма Хамитова, Башкортостан расположен на известняках, огромные известняковые массивы находятся у нас под ногами. «Надо найти эти месторождения, разрабатывать их. Если по каким-то причинам не устраивает качество сырья, меняйте технологии. Сегодня современные технологии позволяют перерабатывать сырье любого качества. Конечно, это дорого, требует затрат, времени, но эту работу надо делать», — добавил Глава республики.