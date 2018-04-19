Завершился официальный визит Лукашенко в Молдову
В аэропорту Александра Лукашенко провожал
В аэропорту Александра Лукашенко провожал
19 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Завершился официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Молдову. Самолет главы белорусского государства вылетел из Международного аэропорта Кишинев, передает корреспондент БЕЛТА.
В аэропорту Александра Лукашенко провожал
Сегодня Президент Беларуси вместе с молдавским коллегой посетил институт растениеводства «Порумбень». Александру Лукашенко рассказали о деятельности научного учреждения, показали выведенные молдавскими учеными семена сельскохозяйственных культур. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества с белорусскими партнерами.
Затем президенты приняли участие в церемонии «День поля», посвященной началу посевной кампании. Главы государств на тракторах посеяли новый урожай кукурузы.
Александр Лукашенко провел сегодня насыщенные переговоры с
По итогам встречи был подписан десяток международных документов о развитии взаимодействия в различных отраслях.
Александр Лукашенко пригласил
Сегодня также состоялась встреча Президента Беларуси с государственным и политическим деятелем,