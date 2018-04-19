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20:02 (мск), источник: РИА Новости

Лавров прокомментировал обстрел миссии ООН в сирийской Думе

Боевиков заранее предупредили, что в город направляется группа экспертов для расследования обстоятельств предполагаемой химатаки, подчеркнул министр.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Боевики, обстрелявшие в сирийской Думе миссию ООН по безопасности, были явно предупреждены, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

Группа ООН по безопасности, которая анализировала ситуацию в городе Дума для начала работы экспертов ОЗХО была обстреляна в среду. Никто из представителей ООН не пострадал, эксперты вернулись в Дамаск. Однако инцидент повлиял на развертывании миссии Организации по запрещению химического оружия на месте предполагаемого химического инцидента.

В момент, когда они находились в этом районе, началась стрельба из той части города, где еще остались несколько десятков экстремистов, которые явно были предупреждены о том, кто конкретно будет выдвигаться в этот район и с какой целью.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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