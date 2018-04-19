Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание в Навоийской области

Президент Шавкат Мирзиёев посетил Навоийскую область, где провел совещание с участием хокимов области и районов, руководителей территориальных подразделений министерств, ведомств, хозяйственных объединений. На нем обсужден ход исполнения задач и проектов, определенных в ходе поездки главы государства в регион 2 марта этого года.