Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание в Навоийской области
Глава государства дал конкретные указания по устранению недостатков, допущенных ответственными лицами и руководителями четырех секторов.
Глава государства дал конкретные указания по устранению недостатков, допущенных ответственными лицами и руководителями четырех секторов.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил Навоийскую область, где провел совещание с участием хокимов области и районов, руководителей территориальных подразделений министерств, ведомств, хозяйственных объединений. На нем обсужден ход исполнения задач и проектов, определенных в ходе поездки главы государства в регион 2 марта этого года.
Рассмотрены вопросы обеспечения дополнительных поступлений в бюджет, повышения объемов регионального экспорта, совершенствования инфраструктуры отдаленных районов, строительства типового жилья в областном центре, расширения реализации программы «Обод кишлок», развития подсобных хозяйств, создания новых рабочих мест.
Глава государства дал конкретные указания по устранению недостатков, допущенных ответственными лицами и руководителями четырех секторов. Отметил важность усиления контроля за исполнением поставленных задач по последовательному
Было уделено внимание и разработке принципиально новой системы реализации проектов, в числе которых — развитие лесных хозяйств, ориентированных на выращивание экспорториентированной продукции, обеспечение необходимыми ресурсами отдаленных сел и предприятий строительной отрасли, поддержка частного дошкольного образования.
По обсужденным вопросам ответственным лицам даны соответствующие поручения.