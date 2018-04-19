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19:53 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко о Молдове: я с автоматом наперевес защищал эти рубежи

Белорусский лидер заявил, что молдаване — не чужие ему люди, и выразил надежду, что это взаимно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что во время срочной службы в советской армии защищал границы Молдовы.

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В настоящее время белорусский лидер находится с двухдневным официальным визитом в Молдове по приглашению президента Игоря Додона. Накануне Лукашенко провел ряд переговоров с руководством страны, а четверг посвятил сельскому хозяйству — президенты на подаренных Молдове белорусских тракторах МТЗ засадили поле кукурузой.

«Молдова для меня не чужая, и мы были когда-то в одном государстве. Унгень (город на границе с Румынией — Sputnik) и туда выше, я ведь служил здесь на границе. Я вспоминаю свою молодость, когда я с автоматом наперевес, защищал эти рубежи», — сказал Лукашенко журналистам в четверг.

Он также отметил, что именно поэтому граждане Молдовы для него не являются чужими людьми. «И я вам, надеюсь, тоже», — сказал президент.

Известно, что Лукашенко отправился в армию в 1975 году. До 1977 года он был инструктором политотдела войсковой части Западного пограничного округа пограничных войск КГБ СССР в Бресте.

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