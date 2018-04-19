Лукашенко о Молдове: я с автоматом наперевес защищал эти рубежи
Белорусский лидер заявил, что молдаване — не чужие ему люди, и выразил надежду, что это взаимно.
Белорусский лидер заявил, что молдаване — не чужие ему люди, и выразил надежду, что это взаимно.
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что во время срочной службы в советской армии защищал границы Молдовы.
В настоящее время белорусский лидер находится с двухдневным официальным визитом в Молдове по приглашению президента Игоря Додона. Накануне Лукашенко провел ряд переговоров с руководством страны, а четверг посвятил сельскому хозяйству — президенты на подаренных Молдове белорусских тракторах МТЗ засадили поле кукурузой.
«Молдова для меня не чужая, и мы были
Он также отметил, что именно поэтому граждане Молдовы для него не являются чужими людьми. «И я вам, надеюсь, тоже», — сказал президент.
Известно, что Лукашенко отправился в армию в 1975 году. До 1977 года он был инструктором политотдела войсковой части Западного пограничного округа пограничных войск КГБ СССР в Бресте.