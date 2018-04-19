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19:33 (мск), источник: RNS

Гройсман назвал главную экономическую проблему Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал давление внешнего долга в размере более $65 млрд главной экономической проблемой Украины, передает УНИАН.

Источник: Reuters

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал давление внешнего долга в размере более $65 млрд главной экономической проблемой Украины, передает УНИАН.

«Самая большая проблема с экономической точки зрения — это давление на государство внешних долгов, большая часть которых была накоплена до 2014 года… Фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло (в долг. — RNS) 26 миллиардов долларов. 26 миллиардов долларов при том, что Украина сильнее не стала», — сказал он.

«Правительство с 2010 по 2014 год взяло еще более 20 миллиардов. Фактически суммарный долг сегодня 65 с плюсом миллиардов долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики», — добавил он.

По его словам, правительству удалось снизить соотношение долга к ВВП, но Украине все еще будет необходимо дальнейшее финансирование ее международных партнеров. Он также отметил, что в 2018 году Украина потратит 130 млрд гривен ($4,94 млрд) на обслуживание внешнего долга без учета его погашения.

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