Гройсман назвал главную экономическую проблему Украины

Источник: Reuters

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал давление внешнего долга в размере более $65 млрд главной экономической проблемой Украины, передает УНИАН.

«Самая большая проблема с экономической точки зрения — это давление на государство внешних долгов, большая часть которых была накоплена до 2014 года… Фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло (в долг. — RNS) 26 миллиардов долларов. 26 миллиардов долларов при том, что Украина сильнее не стала», — сказал он.

«Правительство с 2010 по 2014 год взяло еще более 20 миллиардов. Фактически суммарный долг сегодня 65 с плюсом миллиардов долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики», — добавил он.