Ким Чен Ын согласился на присутствие войск США в Южной Корее

Именно присутствие военных США на территории южного соседа десятилетиями называлось северокорейскими лидерами причиной развития ядерного вооружения. Однако в последнее время Ким Чен Ын делает все для того, чтобы начать переговоры с США.

«Северная Корея выразила желание остановить свою ядерную программу без требования вывода американских войск с Корейского полуострова», — заявил во время пресс-конференции господин Мун. Он также добавил, что подобное требование в любом случае стало бы «условием, которое США не смогли бы принять».