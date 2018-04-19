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19:50 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Ким Чен Ын согласился на присутствие войск США в Южной Корее

Лидер КНДР Ким Чен Ын убрал свое требование о выводе американских войск из Южной Кореи в качестве условия для свертывания ядерной программы КНДР. Об этом в четверг заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

Источник: Reuters
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Именно присутствие военных США на территории южного соседа десятилетиями называлось северокорейскими лидерами причиной развития ядерного вооружения. Однако в последнее время Ким Чен Ын делает все для того, чтобы начать переговоры с США.

«Северная Корея выразила желание остановить свою ядерную программу без требования вывода американских войск с Корейского полуострова», — заявил во время пресс-конференции господин Мун. Он также добавил, что подобное требование в любом случае стало бы «условием, которое США не смогли бы принять».

Кирилл Сарханянц

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