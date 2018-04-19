Чиновники допустили нарушения на 37 млрд тенге
Обычное заседание завершилось передачей отчётов в правоохранительные органы.
Обычное заседание завершилось передачей отчётов в правоохранительные органы.
Казахстанские чиновники допустили нарушения на 37 миллиардов тенге! Ревизоры провели масштабную проверку в министерстве культуры и подведомственных организациях. Выяснилось, что одни спортивные объекты простаивают, другие возводят годами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».
Заседание Счётного комитета для чиновников всегда стресс. Ведь от результатов проверки казахстанских ревизоров напрямую может зависеть их карьера. До начала отчета госслужащие старались ни на что не отвлекаться и еще раз изучить приготовленные подчинёнными доклады. Однако вместо похвалы — жёсткая критика. Представители государственного аудита в министерстве культуры и его подведомственных организациях выявили финансовые нарушения на сумму свыше 27 миллиардов тенге — бухгалтеры неправильно заполняли сметы. Ещё 10 миллиардов бюджетных средств чиновники использовали неэффективно. А вот на необходимый ремонт консерватории денег в итоге не осталось.
Куатжан Уалиев, ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК:
— На самом деле, мы эти две суммы из резерва получили, 672 миллиона на ремонт двух общежитий консерватории. Учитывая аварийность, необходимость проведения текущей идеи, обратились письмом к Правительству.
У чиновников из министерства культуры не получается не только правильно распределять бюджетные деньги, но и обеспечивать дальнейшую жизнедеятельность уже возведённых спортивных центров. Многие из них попросту пустуют.
Наталья Годунова, председатель Счетного комитета РК:
— У вас вот эти площади, они не просто пустуют, ведь идет оплата
Немало объектов оказалось и в числе долгостроев: базу лыжного спорта в Щучинске, базу олимпийской подготовки в Алматинской области и в Астане строят уже более 11 лет.
Сакен Мусайбеков,
— База Олимпийской подготовки, то тоже строительство ее началось порядка 12 лет назад, сейчас в данный момент произошла смена подрядчика, пройдет корректировка. Я думаю к 2020−21 году база будет завершена. Центр Олимпийской подготовки, находящийся в городе Астане, также сейчас произошла смена подрядчика, я думаю, эта база в эти же сроки к 2020−21 году будет завершена.
Заседание Счётного комитета в этот раз не завершилось лишь одними предупреждениями и поручениями исправить выявленные ошибки. Ревизоры направили 9 материалов государственного аудита правоохранительным органам. Не исключено, что в результате расследования чиновников будут ждать выговоры, увольнения и уголовные дела.