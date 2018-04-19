Чиновники допустили нарушения на 37 млрд тенге

Источник: Zakon.kz

Казахстанские чиновники допустили нарушения на 37 миллиардов тенге! Ревизоры провели масштабную проверку в министерстве культуры и подведомственных организациях. Выяснилось, что одни спортивные объекты простаивают, другие возводят годами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

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Заседание Счётного комитета для чиновников всегда стресс. Ведь от результатов проверки казахстанских ревизоров напрямую может зависеть их карьера. До начала отчета госслужащие старались ни на что не отвлекаться и еще раз изучить приготовленные подчинёнными доклады. Однако вместо похвалы — жёсткая критика. Представители государственного аудита в министерстве культуры и его подведомственных организациях выявили финансовые нарушения на сумму свыше 27 миллиардов тенге — бухгалтеры неправильно заполняли сметы. Ещё 10 миллиардов бюджетных средств чиновники использовали неэффективно. А вот на необходимый ремонт консерватории денег в итоге не осталось.

Куатжан Уалиев, ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК:

— На самом деле, мы эти две суммы из резерва получили, 672 миллиона на ремонт двух общежитий консерватории. Учитывая аварийность, необходимость проведения текущей идеи, обратились письмом к Правительству.

У чиновников из министерства культуры не получается не только правильно распределять бюджетные деньги, но и обеспечивать дальнейшую жизнедеятельность уже возведённых спортивных центров. Многие из них попросту пустуют.

Наталья Годунова, председатель Счетного комитета РК:

— У вас вот эти площади, они не просто пустуют, ведь идет оплата жилищно-коммунальных услуг. Вы оплачиваете коммунальные услуги, только за 2016−17 год 59 миллионов заплатили.

Немало объектов оказалось и в числе долгостроев: базу лыжного спорта в Щучинске, базу олимпийской подготовки в Алматинской области и в Астане строят уже более 11 лет.

Сакен Мусайбеков, вице-министр культуры и спорта РК:

— База Олимпийской подготовки, то тоже строительство ее началось порядка 12 лет назад, сейчас в данный момент произошла смена подрядчика, пройдет корректировка. Я думаю к 2020−21 году база будет завершена. Центр Олимпийской подготовки, находящийся в городе Астане, также сейчас произошла смена подрядчика, я думаю, эта база в эти же сроки к 2020−21 году будет завершена.