В США разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету за $928 млн

В рамках договора будут проведены
При этом количество и сроки поставок новинки не обозначены.
«Этот шаг — один из двух по созданию прототипов гиперзвукового оружия, которые проводят ВВС для ускорения исследований и разработок в этой области», — отметила официальный представитель ВВС США Энн Стефанек.
Замминистра обороны США Майкл Гриффин, в свою очередь, заявил, что Пентагону пора сконцентрироваться на освоении новейшего вооружения.
«Настало время для нас акцентировать наше внимание и финансирование на разработке ракет, которые могут базироваться на суше и в море и осуществлять быстрый удар. Также заниматься модернизацией в целях дальнейшей их установки на самолеты», — сказал Гриффин.
18 апреля американский генерал Джон Хайтен заявил, что в распоряжении России и Китая есть гиперзвуковое оружие, которое уже проходит испытания. По его словам, системы ПРО США не смогут бороться с таким вооружением.