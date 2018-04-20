Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
В России построили тягач «Вощина-1»
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Заблокировать Telegram оказалось невозможно
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Прокуратура разрешила школьникам не носить форму
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Домрачева никогда не жалела о решении не выступать за Россию
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
На Землю упало нечто странное
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
05:22 (мск), источник: Известия

В США разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету за $928 млн

Военно-воздушные силы США и компания Lockheed Martin заключили контракт на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты стоимостью $928 млн. Об этом сообщает Defense News.

Источник: U.S. Air Force

В рамках договора будут проведены проектно-конструкторские разработки, планирование материально-технического обеспечения, осуществление авиационной интеграционной поддержи и сами испытания ракеты.

При этом количество и сроки поставок новинки не обозначены.

«Этот шаг — один из двух по созданию прототипов гиперзвукового оружия, которые проводят ВВС для ускорения исследований и разработок в этой области», — отметила официальный представитель ВВС США Энн Стефанек.

Замминистра обороны США Майкл Гриффин, в свою очередь, заявил, что Пентагону пора сконцентрироваться на освоении новейшего вооружения.

«Настало время для нас акцентировать наше внимание и финансирование на разработке ракет, которые могут базироваться на суше и в море и осуществлять быстрый удар. Также заниматься модернизацией в целях дальнейшей их установки на самолеты», — сказал Гриффин.

18 апреля американский генерал Джон Хайтен заявил, что в распоряжении России и Китая есть гиперзвуковое оружие, которое уже проходит испытания. По его словам, системы ПРО США не смогут бороться с таким вооружением.

Генштаб: гиперзвуковое высокоточное оружие будет улучшено
Во время загрузки произошла ошибка.
24 марта© Ньюстюб
 Вейпам и электронным сигаретам дали зеленый свет
Вещь в себе: кому грозит ядерная программа Франции
МИД не исключил прекращения авиасообщения с США
Пентагон: российские ПВО в Сирии «абсолютно неэффективны»
Россия пригрозила жестко ответить Украине на захват моряков
Ученые обнаружили новую опасность курения
Король Свазиленда переименовал страну
Экс-супруга бизнесмена Ахмедова отсудила у него яхту за $492 млн
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь