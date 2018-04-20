В США разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету за $928 млн

Источник: U.S. Air Force

В рамках договора будут проведены проектно-конструкторские разработки, планирование материально-технического обеспечения, осуществление авиационной интеграционной поддержи и сами испытания ракеты.

При этом количество и сроки поставок новинки не обозначены.

«Этот шаг — один из двух по созданию прототипов гиперзвукового оружия, которые проводят ВВС для ускорения исследований и разработок в этой области», — отметила официальный представитель ВВС США Энн Стефанек.

Замминистра обороны США Майкл Гриффин, в свою очередь, заявил, что Пентагону пора сконцентрироваться на освоении новейшего вооружения.

«Настало время для нас акцентировать наше внимание и финансирование на разработке ракет, которые могут базироваться на суше и в море и осуществлять быстрый удар. Также заниматься модернизацией в целях дальнейшей их установки на самолеты», — сказал Гриффин.