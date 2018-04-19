Шавкат Мирзиёев дал конкретные поручения по усилению исполнительской дисциплины

Рассмотрены вопросы обеспечения дополнительных поступлений в бюджет, повышения объемов регионального экспорта, совершенствования инфраструктуры отдаленных районов, строительства типового жилья в областном центре, расширения реализации программы «Обод кишлок», развития подсобных хозяйств, создания новых рабочих мест.

Глава государства дал конкретные указания по устранению недостатков, допущенных ответственными лицами и руководителями четырех секторов недостатков. Отметил важность усиления контроля за исполнением поставленных задач по последовательному социально-экономическому развитию региона, сообщает пресс-служба главы государства.

Было уделено внимание и разработке принципиально новой системы реализации проектов, в числе которых — развитие лесных хозяйств, ориентированных на выращивание экспорториентированной продукции, обеспечение необходимыми ресурсами отдаленных сел и предприятий строительной отрасли, поддержка частного дошкольного образования.