Президент Молдовы рассказал, когда встретится с Путиным
Молдавский лидер во время «Прямой линии» рассказал о ближайшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Молдавский лидер во время «Прямой линии» рассказал о ближайшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Двусторонняя встреча президента Молдовы Игоря Додона с его российским коллегой Владимиром Путиным может пройти 14 мая в Сочи. Об этом Додон заявил в четверг в ходе «Прямой линии» в соцсети «Одноклассники».
«Если саммит ЕАЭС состоится 14 мая в Сочи, и нас пригласят, безусловно, встреча с Владимиром Путиным состоится именно тогда. Надеюсь, что она может состояться и раньше. На следующей неделе,
Глава государства уточнил, что лидерам Молдовы и России есть, о чем поговорить.
«Нам нужно обсудить двустороннюю повестку дня по торговле, социальным вопросам. Будем обсуждать и проблему приднестровского урегулирования», — сказал Додон.
Президент уточнил, что в этом смысле очень кстати запланированная на 25 апреля его встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, которая состоится в Бендерах.