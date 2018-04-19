Президент Молдовы рассказал, когда встретится с Путиным

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Двусторонняя встреча президента Молдовы Игоря Додона с его российским коллегой Владимиром Путиным может пройти 14 мая в Сочи. Об этом Додон заявил в четверг в ходе «Прямой линии» в соцсети «Одноклассники».

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«Если саммит ЕАЭС состоится 14 мая в Сочи, и нас пригласят, безусловно, встреча с Владимиром Путиным состоится именно тогда. Надеюсь, что она может состояться и раньше. На следующей неделе, 27—28 апреля , пройдет мой рабочий визит в Санкт-Петербург, где будет встреча с руководством региона, с диаспорой. Надеюсь, что состоятся и другие встречи на высшем уровне», — сказал Додон.

Глава государства уточнил, что лидерам Молдовы и России есть, о чем поговорить.

«Нам нужно обсудить двустороннюю повестку дня по торговле, социальным вопросам. Будем обсуждать и проблему приднестровского урегулирования», — сказал Додон.