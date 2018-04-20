Губернатор Кубани предложил наделить сотрудников МЧС новыми полномочиями

Владимир Устинов на селекторном совещании с главами южных регионов обсудил меры предотвращения пожаров.

Нередко при возведении зданий используют легко возгораемые материалы. Чтобы сократить эти риски, губернатор Кубани предложил сотрудникам МЧС участвовать в согласовании проектов строений.