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09:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Губернатор Кубани предложил наделить сотрудников МЧС новыми полномочиями

С такой инициативой Вениамин Кондратьев обратился к полпреду Президента России в ЮФО.

Владимир Устинов на селекторном совещании с главами южных регионов обсудил меры предотвращения пожаров.

Нередко при возведении зданий используют легко возгораемые материалы. Чтобы сократить эти риски, губернатор Кубани предложил сотрудникам МЧС участвовать в согласовании проектов строений.

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