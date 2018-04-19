Источник: Sputnik

Алекперов поблагодарил Мирзиёева за личное участие в судьбе Кандымского ГПК.

По словам Алекперова, узбекская сторона оказала большое доверие российской компании, которая в свою очередь не только уложилась в заявленные условия и бюджет, но и сдала комплекс раньше срока.

«Это уникальный проект, отвечающий всем современным требованиям и созданный по лучшим мировым технологиям. За 15 лет работы в Узбекистане мы реализовали несколько масштабных проектов, увеличив объемы газа до 9 миллиардов кубометров в год. Но главное — это созданная команда. Из более чем 3 тысяч человек 90% граждан Узбекистана. Многие из них получили высшее образование по направлению “Лукойла” и теперь могут работать на самых сложных объектах как в республике, так и за рубежом», — подчеркнул Алекперов.

Президент «Лукойла» поздравил всех присутствовавших и причастных к возведению Кандымского ГПК и поблагодарил узбекского лидера за особое внимание к этому стратегически важному объекту.

«Спасибо вам за личное участие в судьбе проекта, мы намерены и дальше оправдывать ваше доверия, реализуя новые совместные планы», — заключил он.