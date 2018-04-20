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03:35 (мск), источник: Известия

Король Свазиленда решил переименовать страну

Король Свазиленда Мсвати III, последний абсолютный монарх Африки, объявил о своем решении переименовать страну. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: AP 2018

«Я хотел бы объявить, что с сегодняшнего дня наша страна будет известна как Королевство Эсватини», — сказал он.

Такое заявление было сделано на праздничной церемонии в честь 50-летия независимости государства. Мсвати III отметил, что страна возвращает название, которое было у нее до колонизации Британией.

Еще одним его доводом в пользу переименования стало то, что королевство часто путали с Швейцарией — на английском языке названия стран звучат очень похоже.

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