США обвинили Россию и Сирию в «зачистке» предполагаемого места химатаки в Думе

По словам Науэрт, Госдепартамент делает это заявление на основе «заслуживающей доверия информации», которая есть в распоряжении ведомства.

США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по территории САР 14 апреля. В ходе атаки страны выпустили 103 ракеты. Большинство из них были сбиты сирийскими ПВО. Причиной удара Вашингтон назвал химатаку, которая якобы имела место в сирийском городе Дума. При этом в качестве доказательств приводились видеозаписи НПО «Белые каски» и информация из соцсетей, которые в итоге были опровергнуты.