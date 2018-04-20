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01:14 (мск), источник: Известия

США обвинили Россию и Сирию в «зачистке» предполагаемого места химатаки в Думе

Американский Госдепартамент без предоставления доказательств заявил, что Россия и Сирия якобы занимаются «зачисткой» места предполагаемой химической атаки в городе Дума. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Хизер Науэрт на брифинге.

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«Мы полагаем, что это попытка провести свое подстроенное расследование», — цитирует ее ТАСС.

По словам Науэрт, Госдепартамент делает это заявление на основе «заслуживающей доверия информации», которая есть в распоряжении ведомства.

США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по территории САР 14 апреля. В ходе атаки страны выпустили 103 ракеты. Большинство из них были сбиты сирийскими ПВО. Причиной удара Вашингтон назвал химатаку, которая якобы имела место в сирийском городе Дума. При этом в качестве доказательств приводились видеозаписи НПО «Белые каски» и информация из соцсетей, которые в итоге были опровергнуты.

Президент России Владимир Путин назвал атаку агрессией и указал, что местные жители и эксперты не зафиксировали применения химоружия. 16 апреля российская сторона отметила, что обладает доказательствами постановки съемок ролика «Белых касок».

Отец мальчика из видео «Белых касок» готов дать показания о «химатаке» в Думе
Во время загрузки произошла ошибка.
19 апреля© Ньюстюб
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