США обвинили Россию и Сирию в «зачистке» предполагаемого места химатаки в Думе

«Мы полагаем, что это попытка провести свое подстроенное расследование», — цитирует ее ТАСС.
По словам Науэрт, Госдепартамент делает это заявление на основе «заслуживающей доверия информации», которая есть в распоряжении ведомства.
США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по территории САР 14 апреля. В ходе атаки страны выпустили 103 ракеты. Большинство из них были сбиты сирийскими ПВО. Причиной удара Вашингтон назвал химатаку, которая якобы имела место в сирийском городе Дума. При этом в качестве доказательств приводились видеозаписи НПО «Белые каски» и информация из соцсетей, которые в итоге были опровергнуты.
Президент России Владимир Путин назвал атаку агрессией и указал, что местные жители и эксперты не зафиксировали применения химоружия. 16 апреля российская сторона отметила, что обладает доказательствами постановки съемок ролика «Белых касок».