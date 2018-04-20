Глава Минэкономразвития больше не сможет получать подарки

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в проекте приказа МЭР, с которым ознакомились журналисты газеты «Известия».

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Согласно новым правилам, чиновники министерства за границей должны будут отправлять все полученные подарки дипломатической почтой в Москву. После этого ведомство в течение трех месяцев будет проводить оценку.

В случае, если презент окажется дороже 3 тыс. рублей, он будет продан или передан благотворительной организации. Глава МЭР лишается права получать подарки независимо от их стоимости.