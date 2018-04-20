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04:09 (мск), источник: Известия

Глава Минэкономразвития больше не сможет получать подарки

Сотрудники загранаппарата Минэкономразвития (МЭР) должны будут сдавать все полученные ими подарки на оценку. При этом глава ведомства Максим Орешкин не сможет получать презенты вовсе. Исключение составят лишь блокноты и ручки, которые раздают на официальных мероприятиях.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в проекте приказа МЭР, с которым ознакомились журналисты газеты «Известия».

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Согласно новым правилам, чиновники министерства за границей должны будут отправлять все полученные подарки дипломатической почтой в Москву. После этого ведомство в течение трех месяцев будет проводить оценку.

В случае, если презент окажется дороже 3 тыс. рублей, он будет продан или передан благотворительной организации. Глава МЭР лишается права получать подарки независимо от их стоимости.

Ужесточение правил получения презентов сотрудниками Минэкономразвития происходит на фоне приговора бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Он был арестован в ноябре 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Мосгорсуд немного смягчил приговор Алексею Улюкаеву
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