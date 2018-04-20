Тихоокеанский флот останется без «Кальмаров»
Подольск" и «Георгий Победоносец» уступят место «Бореям».
Подольск" и «Георгий Победоносец» уступят место «Бореям».
К 2020 году основными носителями межконтинентальных баллистических ракет в составе Тихоокеанского флота (ТОФ) станут атомные подводные лодки (АПЛ) проекта «Борей». При этом из состава ТОФ будут выведены и утилизированы два легендарных подводных крейсера проекта «Кальмар» — «Георгий Победоносец» и «Подольск». Сейчас они базируются на Камчатке. По словам экспертов, это надежные субмарины с высоким боевым потенциалом, однако они почти выработали свой ресурс, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
В Главкомате ВМФ сообщили, что принято принципиальное решение о замене имеющихся в составе ТОФ «Кальмаров» подлодками проекта 955 «Борей». Эти самые современные отечественные подводные крейсера стратегического назначения вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Булава». К 2020 году будут списаны две из трех состоящих на вооружении ТОФ АПЛ проекта 667БДР «Кальмар».
Используемые на Тихом океане «Кальмары» вошли в состав флота в 1980 году. До 1991 года они успели пройти ремонт и модернизацию, поэтому сохраняли высокую боеготовность, несмотря на все трудности 1990-х годов.
АПЛ проекта 667БДР стали настоящими «рабочими лошадками», морской составляющей стратегических ядерных сил России в 1990-е и 2000-е годы, отметил