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04:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Тихоокеанский флот останется без «Кальмаров»

Подольск" и «Георгий Победоносец» уступят место «Бореям».

К 2020 году основными носителями межконтинентальных баллистических ракет в составе Тихоокеанского флота (ТОФ) станут атомные подводные лодки (АПЛ) проекта «Борей». При этом из состава ТОФ будут выведены и утилизированы два легендарных подводных крейсера проекта «Кальмар» — «Георгий Победоносец» и «Подольск». Сейчас они базируются на Камчатке. По словам экспертов, это надежные субмарины с высоким боевым потенциалом, однако они почти выработали свой ресурс, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».

В Главкомате ВМФ сообщили, что принято принципиальное решение о замене имеющихся в составе ТОФ «Кальмаров» подлодками проекта 955 «Борей». Эти самые современные отечественные подводные крейсера стратегического назначения вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Булава». К 2020 году будут списаны две из трех состоящих на вооружении ТОФ АПЛ проекта 667БДР «Кальмар».

В составе ТОФ — пять стратегических подводных ракетоносцев. Из них три — проекта 667БДР и два — проекта «Борей». Сегодня «Кальмары» остались только на ТОФ. Каждый такой крейсер несет 16 жидкостных ракет Р-29Р. Они отличаются уникальной надежностью и точностью и способны поражать не только крупные площадные цели, но и высокозащищенные малоразмерные — например, наземные пусковые установки МБР.

Используемые на Тихом океане «Кальмары» вошли в состав флота в 1980 году. До 1991 года они успели пройти ремонт и модернизацию, поэтому сохраняли высокую боеготовность, несмотря на все трудности 1990-х годов.

АПЛ проекта 667БДР стали настоящими «рабочими лошадками», морской составляющей стратегических ядерных сил России в 1990-е и 2000-е годы, отметил военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков. По его словам, эти лодки заслужили репутацию надежных, но срок их службы подходит к концу.

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