Юрий Трутнев поручил уволить пять чиновников в Приморье

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручение уволить пятерых чиновников в Приморском крае, которые отказали инвестору из Австралии в земельном участке для создания производства говядины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

«Мы встречались с руководителем компании из Австралии, который принял решение о реализации проекта в области сельского хозяйства в Приморье. А вот дальше действительно интересная история: он изучил все кадастровые карты, нашел свободную землю, объехал все это на мотоцикле и получил пять отказов подряд в течение полугода. Меня эта история настолько заинтересовала, что я поручил главному федеральному инспектору в Приморье проанализировать все отказы, разобраться с соответствием действий чиновников, которые их подписали, законодательству РФ и поручению президента России об ускоренном развитии Дальнего Востока, и уволить всех чиновников до одного», — сказал Трутнев журналистам на Дне китайского инвестора 19 апреля.

По словам полпреда, предприниматель изучил все кадастровые карты, нашел свободную землю, объехал район на мотоцикле, но в итоге получил пять отказов подряд в течение полугода.

Он добавил, что эта работа должна быть проведена в течение месяца, и что «надо избавляться от тех людей, которые путают государственную собственность со своей личной». Как пояснил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, в ближайший вторник он вновь встретится с этим инвестором для обсуждения проекта.

«Сегодня у нас в Дальневосточном федеральном округе не хватает говядины, мы ее завозим из Австралии. А тут человек сам приехал, привез сюда семью Сейчас буду разбираться, я примерно знаю, в тех районах, куда он обращался, там действительно такие “царьки” сидят, и ничего не хотят давать. Поэтому я думаю, мы удовлетворим просьбу инвестора», — отметил Тарасенко. По его словам, речь идет о предприятии на 10 тысяч голов.

День китайского инвестора проходит в Хабаровске в четверг под руководством вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На нем обсуждаются совместные проекты РФ и КНР, в частности, подготовка технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и проект строительства высокоскоростной магистрали Владивосток — Муданьцзянь.