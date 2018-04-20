Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«С ракетами не вышло — хотите Курскую дугу?»: в РФ ответили США
Что будет, если «закончились права»
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Новая российская ракета поражает воображение
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Пентагон озадачен доставкой американских ракет в Россию
Эксперт рассказал, зачем РФ ракеты США из Сирии
Родригеса не остановил бы и сам Сатана: ЦСКА повел в серии 2-0
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
СМИ узнали, кто находился на борту затонувшей «подлодки Гитлера»
Сирия начала мстить Трампу и Мэй
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
09:52 (мск), источник: РИА Крым

Украина не предоставила бумаг по аресту «Норда»

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Документов по аресту крымского рыболовецкого судна «Норд» украинская сторона не предоставила.

Об этом РИА Новости сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Читайте также
Двоим морякам «Норда» удалось покинуть Украину, еще семерых сняли с рейса

«Судно, на задержание или арест которого каких-либо бумаг капитану или владельцам судна предоставлено не было, находится в порту города Бердянск», — сказала она.

Сейнер «Норд» с 10 членами экипажа украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. Все они граждане России. На моряков наложили административные штрафы, а капитана Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы. Капитану избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.

В четверг украинские пограничники разрешили двум членам экипажа вылететь в Белоруссию по загранпаспортам, которые выдало консульство России на Украине, они уже прибыли в Крым. Однако позже были сняты с рейса Киев-Минск остальные семеро моряков, у них отобрали загранпаспорта.

Все новости региона
 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Король Свазиленда переименовал страну
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Бюджетные туры: как сэкономить на отпуске при колебаниях рубля
«Единая Россия» выдвинет Цивилева в губернаторы Кузбасса
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь