Украина не предоставила бумаг по аресту «Норда»

Об этом РИА Новости сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

«Судно, на задержание или арест которого каких-либо бумаг капитану или владельцам судна предоставлено не было, находится в порту города Бердянск», — сказала она.

Сейнер «Норд» с 10 членами экипажа украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. Все они граждане России. На моряков наложили административные штрафы, а капитана Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы. Капитану избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.