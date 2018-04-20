Украина не предоставила бумаг по аресту «Норда»
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Документов по аресту крымского рыболовецкого судна «Норд» украинская сторона не предоставила.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Документов по аресту крымского рыболовецкого судна «Норд» украинская сторона не предоставила.
Об этом РИА Новости сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
«Судно, на задержание или арест которого
Сейнер «Норд» с 10 членами экипажа украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. Все они граждане России. На моряков наложили административные штрафы, а капитана Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы. Капитану избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.
В четверг украинские пограничники разрешили двум членам экипажа вылететь в Белоруссию по загранпаспортам, которые выдало консульство России на Украине, они уже прибыли в Крым. Однако позже были сняты с рейса