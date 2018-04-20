Как Ташкент и Душанбе будут разминировать границу
У Таджикистана отсутствует информация о минных заграждениях на
У Таджикистана отсутствует информация о минных заграждениях на
Удалось решить отдельные спорные вопросы. В частности, место расположения Фархадской ГЭС признано территорией Таджикистана, а сама ГЭС — собственностью Узбекистана. За техническое обслуживание станции отвечает Ташкент, за охрану — Душанбе.
Тематика пограничного сотрудничества
Инженерные заграждения (мины) на
Пограничная ситуация осложнена отсутствием у таджикской стороны точных данных о расположении и протяженности минных полей.
Ежегодно от взрывов мин страдают и граждане Узбекистана, но эти данные секретны. Очевидно, новое время требует принципиально иной системы пограничной безопасности.
Невидимое зло.
Мартовский визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан стал историческим шагом в восстановлении дружественных отношений двух государств. По итогам переговоров подписано 27 документов, охватывающих и демаркацию, делимитацию государственных границ, разминирование прилегающих территорий.
Минирование горных районов
Боевики ИДУ какое то время удерживали город Кундуз в северном Афганистане, затем были рассеяны, и перестали угрожать региональной безопасности, а минная проблема осталась. Общая территория минирования — около 9 миллионов квадратных метров, из которых на сегодня две трети очищены от смертоносного металла (обезврежены 22 тысячи мин).
Отсутствие информации угрожает жизни и здоровью граждан сопредельных Таджикистана и Узбекистана, но карту заминированных участков узбекская сторона держит в секрете. Необходимо учитывать, что многие противопехотные мины талыми водами и селевыми потоками перемещены на сотни метров, и даже карты не отражают реальность.
Ташкент и Душанбе уже несколько лет вели переговоры о разминировании общей границы. Нижняя палата парламента Таджикистана 27 мая 2016 года поддержала предложенный правительством страны законопроект «О гуманитарной противоминной деятельности». В четырех районах Таджикистана (в Аште, Исфаре, Пенджикенте и Айни) завершено выявление минных полей, и все же до полного завершения демаркации и делимитации границ Таджикистана и Узбекистана разрешить минную проблему невозможно.
Факты и тенденции.
До распада Советского Союза границы среднеазиатских республик существовали только на бумаге, местное население не подозревало об их существовании. Теперь на границу часто приводят школьников, и учат правильно вести себя на опасной территории. Так Министерство обороны Таджикистана и ОБСЕ ведут борьбу с минной опасность.
На
По данным ООН, за минувшие 30 лет противопехотные мины убили или покалечили более миллиона человек. Ежегодный экономический ущерб от них составляет 163 миллиарда долларов. На территории 68 стран еще не извлечены около 110 миллионов мин, которые угрожают жизни и здоровью мирных граждан. Проблемы такого масштаба создаются и решаются исключительно общими усилиями.