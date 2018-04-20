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08:31 (мск), источник: Sputnik

Как Ташкент и Душанбе будут разминировать границу

У Таджикистана отсутствует информация о минных заграждениях на таджикско-узбекской границе.

Источник: Sputnik

Специалисты-саперы приступят к разминированию таджикско-узбекской государственной границы в мае 2018 года. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на днях сделали совместное заявление о формировании совместной рабочей группы для обезвреживания инженерных заграждений на приграничных территориях, и подписали договор об отдельных участках таджикско-узбекской границы.

Удалось решить отдельные спорные вопросы. В частности, место расположения Фархадской ГЭС признано территорией Таджикистана, а сама ГЭС — собственностью Узбекистана. За техническое обслуживание станции отвечает Ташкент, за охрану — Душанбе.

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Тематика пограничного сотрудничества по-прежнему охватывает борьбу с терроризмом, наркотрафиком и транснациональной организованной преступностью. О масштабе проблем свидетельствует протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном — свыше 1330 километров, из которых после распада Советского Союза около 20% оказались неуточненными.

Инженерные заграждения (мины) на таджикско-узбекской границе установлены в одностороннем порядке с узбекской стороны в начале 2000 годов, после обострения отношений между двумя государствами. Тогда Ташкент объяснил свою инициативу желанием защитить территорию от боевиков-исламистов, однако за 18 лет на минах подорвались более 800 мирных и законопослушных граждан, из которых 474 человека погибли (в том числе — женщины и дети).

Пограничная ситуация осложнена отсутствием у таджикской стороны точных данных о расположении и протяженности минных полей.

Ежегодно от взрывов мин страдают и граждане Узбекистана, но эти данные секретны. Очевидно, новое время требует принципиально иной системы пограничной безопасности.

Невидимое зло.

Мартовский визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан стал историческим шагом в восстановлении дружественных отношений двух государств. По итогам переговоров подписано 27 документов, охватывающих и демаркацию, делимитацию государственных границ, разминирование прилегающих территорий.

Минирование горных районов таджикско-узбекской границы началось в 1999 году, после попытки прорыва в Сурхандарьинскую область Узбекистана группы боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ) из Таджикистана. Боевики ИДУ базировались в Афганистане, а труднодоступные горные районы Таджикистана использовали в качестве плацдарма для нападений. Ташкент обвинял соседей едва ли не в содействии терроризму, а таджикские пастухи и крестьяне регулярно подрывались на беспорядочно установленных противопехотных минах. Таджикско-узбекская граница оставалась прозрачной, пограничные и предупредительные знаки отсутствовали.

Боевики ИДУ какое то время удерживали город Кундуз в северном Афганистане, затем были рассеяны, и перестали угрожать региональной безопасности, а минная проблема осталась. Общая территория минирования — около 9 миллионов квадратных метров, из которых на сегодня две трети очищены от смертоносного металла (обезврежены 22 тысячи мин).

Отсутствие информации угрожает жизни и здоровью граждан сопредельных Таджикистана и Узбекистана, но карту заминированных участков узбекская сторона держит в секрете. Необходимо учитывать, что многие противопехотные мины талыми водами и селевыми потоками перемещены на сотни метров, и даже карты не отражают реальность.

Ташкент и Душанбе уже несколько лет вели переговоры о разминировании общей границы. Нижняя палата парламента Таджикистана 27 мая 2016 года поддержала предложенный правительством страны законопроект «О гуманитарной противоминной деятельности». В четырех районах Таджикистана (в Аште, Исфаре, Пенджикенте и Айни) завершено выявление минных полей, и все же до полного завершения демаркации и делимитации границ Таджикистана и Узбекистана разрешить минную проблему невозможно.

Факты и тенденции.

До распада Советского Союза границы среднеазиатских республик существовали только на бумаге, местное население не подозревало об их существовании. Теперь на границу часто приводят школьников, и учат правильно вести себя на опасной территории. Так Министерство обороны Таджикистана и ОБСЕ ведут борьбу с минной опасность.

На таджикско-узбекской границе дополнительно созданы 10 контрольно-пропускных пунктов, восстановлено железнодорожное сообщение между Сурхандарьинской и Хатлонской областями. Символом укрепляющейся дружбы между двумя странами стало разрушение так называемой «каримовской стены» на границе Таджикистана и Узбекистана. Государственные границы между двумя республиками согласованы и урегулированы на 90%, но остаются самые сложные районы и минные поля, требующие значительных ресурсов и времени. Смертельно опасными остаются 54 участка приграничной территории, около 11 тысяч мин (для сравнения, на таджикско-афганской границе заложено до 220 тысяч мин).

По данным ООН, за минувшие 30 лет противопехотные мины убили или покалечили более миллиона человек. Ежегодный экономический ущерб от них составляет 163 миллиарда долларов. На территории 68 стран еще не извлечены около 110 миллионов мин, которые угрожают жизни и здоровью мирных граждан. Проблемы такого масштаба создаются и решаются исключительно общими усилиями.

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