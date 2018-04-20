Как Ташкент и Душанбе будут разминировать границу

Источник: Sputnik

Специалисты-саперы приступят к разминированию таджикско-узбекской государственной границы в мае 2018 года. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на днях сделали совместное заявление о формировании совместной рабочей группы для обезвреживания инженерных заграждений на приграничных территориях, и подписали договор об отдельных участках таджикско-узбекской границы.

Удалось решить отдельные спорные вопросы. В частности, место расположения Фархадской ГЭС признано территорией Таджикистана, а сама ГЭС — собственностью Узбекистана. За техническое обслуживание станции отвечает Ташкент, за охрану — Душанбе.

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Тематика пограничного сотрудничества по-прежнему охватывает борьбу с терроризмом, наркотрафиком и транснациональной организованной преступностью. О масштабе проблем свидетельствует протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном — свыше 1330 километров, из которых после распада Советского Союза около 20% оказались неуточненными.

Инженерные заграждения (мины) на таджикско-узбекской границе установлены в одностороннем порядке с узбекской стороны в начале 2000 годов, после обострения отношений между двумя государствами. Тогда Ташкент объяснил свою инициативу желанием защитить территорию от боевиков-исламистов, однако за 18 лет на минах подорвались более 800 мирных и законопослушных граждан, из которых 474 человека погибли (в том числе — женщины и дети).

Пограничная ситуация осложнена отсутствием у таджикской стороны точных данных о расположении и протяженности минных полей.

Ежегодно от взрывов мин страдают и граждане Узбекистана, но эти данные секретны. Очевидно, новое время требует принципиально иной системы пограничной безопасности.

Невидимое зло.

Мартовский визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан стал историческим шагом в восстановлении дружественных отношений двух государств. По итогам переговоров подписано 27 документов, охватывающих и демаркацию, делимитацию государственных границ, разминирование прилегающих территорий.

Минирование горных районов таджикско-узбекской границы началось в 1999 году, после попытки прорыва в Сурхандарьинскую область Узбекистана группы боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ) из Таджикистана. Боевики ИДУ базировались в Афганистане, а труднодоступные горные районы Таджикистана использовали в качестве плацдарма для нападений. Ташкент обвинял соседей едва ли не в содействии терроризму, а таджикские пастухи и крестьяне регулярно подрывались на беспорядочно установленных противопехотных минах. Таджикско-узбекская граница оставалась прозрачной, пограничные и предупредительные знаки отсутствовали.

Боевики ИДУ какое то время удерживали город Кундуз в северном Афганистане, затем были рассеяны, и перестали угрожать региональной безопасности, а минная проблема осталась. Общая территория минирования — около 9 миллионов квадратных метров, из которых на сегодня две трети очищены от смертоносного металла (обезврежены 22 тысячи мин).

Отсутствие информации угрожает жизни и здоровью граждан сопредельных Таджикистана и Узбекистана, но карту заминированных участков узбекская сторона держит в секрете. Необходимо учитывать, что многие противопехотные мины талыми водами и селевыми потоками перемещены на сотни метров, и даже карты не отражают реальность.

Ташкент и Душанбе уже несколько лет вели переговоры о разминировании общей границы. Нижняя палата парламента Таджикистана 27 мая 2016 года поддержала предложенный правительством страны законопроект «О гуманитарной противоминной деятельности». В четырех районах Таджикистана (в Аште, Исфаре, Пенджикенте и Айни) завершено выявление минных полей, и все же до полного завершения демаркации и делимитации границ Таджикистана и Узбекистана разрешить минную проблему невозможно.

Факты и тенденции.

До распада Советского Союза границы среднеазиатских республик существовали только на бумаге, местное население не подозревало об их существовании. Теперь на границу часто приводят школьников, и учат правильно вести себя на опасной территории. Так Министерство обороны Таджикистана и ОБСЕ ведут борьбу с минной опасность.

На таджикско-узбекской границе дополнительно созданы 10 контрольно-пропускных пунктов, восстановлено железнодорожное сообщение между Сурхандарьинской и Хатлонской областями. Символом укрепляющейся дружбы между двумя странами стало разрушение так называемой «каримовской стены» на границе Таджикистана и Узбекистана. Государственные границы между двумя республиками согласованы и урегулированы на 90%, но остаются самые сложные районы и минные поля, требующие значительных ресурсов и времени. Смертельно опасными остаются 54 участка приграничной территории, около 11 тысяч мин (для сравнения, на таджикско-афганской границе заложено до 220 тысяч мин).