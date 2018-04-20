Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина встретиться с Дональдом Трампом
Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Тем не менее, подготовка саммита как таковая пока еще не идет, отметил он. «Дональд Трамп несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим», — отметил он в интервью «РИА Новости».
«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они
После ракетного удара США по Сирии у России больше нет обязательств не поставлять
Напомним, утром 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. Президент США Дональд Трамп лично объявил об атаке. Было выпущено более 100 ракет. По предварительным данным, пострадали три сирийских гражданина, информации о погибших нет. НАТО поддержало решение коалиции, солидарно с альянсом выступила и Турция. Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что США связались с Россией перед ударами по Сирии, чтобы снизить риск жертв среди россиян и мирного населения. Российская сторона заявила, что не была заранее предупреждена об атаке. Владимир Путин обвинил США и их союзников в нарушении международного права.