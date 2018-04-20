Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина встретиться с Дональдом Трампом

Источник: AP 2018

Тем не менее, подготовка саммита как таковая пока еще не идет, отметил он. «Дональд Трамп несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим», — отметил он в интервью «РИА Новости».

Лидеры России и США, а также военные двух стран точно не допустят военного противостояния, заявил господин Лавров.

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», — сказал глава МИД РФ.

Фоторепортаж В тени войны

После ракетного удара США по Сирии у России больше нет обязательств не поставлять зенитно-ракетные комплексы С-300 Дамаску, заявил Сергей Лавров. «У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное, но тем не менее мы вняли просьбам, теперь у нас такого морального обязательства нет», — отметил он.

Напомним, утром 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии. Президент США Дональд Трамп лично объявил об атаке. Было выпущено более 100 ракет. По предварительным данным, пострадали три сирийских гражданина, информации о погибших нет. НАТО поддержало решение коалиции, солидарно с альянсом выступила и Турция. Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что США связались с Россией перед ударами по Сирии, чтобы снизить риск жертв среди россиян и мирного населения. Российская сторона заявила, что не была заранее предупреждена об атаке. Владимир Путин обвинил США и их союзников в нарушении международного права.