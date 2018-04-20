El Pais: баскская группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв
Группировка признала, что десятилетия терроризма принесли «большое число чрезмерных страданий» и взяла на себя ответственность за них.
Группировка признала, что десятилетия терроризма принесли «большое число чрезмерных страданий» и взяла на себя ответственность за них.
ТАСС, 20 апреля. Баскская террористическая группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв. Об этом в пятницу пишет газета El Pais со ссылкой на заявление группировки.
Такое больше не должно происходить никогда. Мы понимаем, что за эти годы мы причинили много боли. Мы хотим проявить уважение к погибшим, раненым и потерпевшим в результате действий ЭТА и сожалеем об этом.
Группировка признает, что десятилетия терроризма принесли «большое число чрезмерных страданий» и берет на себя ответственность за них.
Ранее СМИ сообщали, что группировка объявит о расформировании в первые выходные мая.
Группировка ЭТА («Страна басков и свобода») была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и