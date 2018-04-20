В парламент вызывают премьера Молдовы Павла Филипа
Спикер молдавского парламента провел встречу с премьером республики: о чем говорили чиновники?
Спикер молдавского парламента провел встречу с премьером республики: о чем говорили чиновники?
КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik.
Спикер парламента республики Андриан Канду заявил в пятницу на заседании высшего законодательного органа, что этим утром состоялась его встреча с главой камбина.
«Договорились, что в самое ближайшее время в парламент поступит отчет о деятельности правительства», — сказал Канду.
После этого премьер выступит перед депутатами на пленарном заседании парламента с отчетом и ответит на вопросы законодателей.