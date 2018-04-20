В парламент вызывают премьера Молдовы Павла Филипа

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип представит депутатам отчет о деятельности правительства за последний год.

Спикер парламента республики Андриан Канду заявил в пятницу на заседании высшего законодательного органа, что этим утром состоялась его встреча с главой камбина.

«Договорились, что в самое ближайшее время в парламент поступит отчет о деятельности правительства», — сказал Канду.