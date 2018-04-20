Две новые заставы появились на узбекско-таджикской границе

Источник: Sputnik

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Две новые пограничные заставы сданы в эксплуатацию на территории Аштского района Согдийской области на севере Таджикистана, сообщает Sputnik Таджикистан.

В церемонии открытия погранзастав на таджикско-узбекской границе приняли участие секретарь Совета безопасности Таджикистана Абдурахим Каххорзода и первый заместитель главы Согда Рустам Рахматзода.

На строительство и оборудование пограничной заставы «Мехробод» было потрачено 18 миллионов сомони, выделенных госэнергохолдингом «Барки точик».

На заставу «Пунук» было потрачено 5,4 миллиона сомони, она оборудована за счет средств бюджета Согдийской области.